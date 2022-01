¿Willem Dafoe como The Joker junto a Joaquin Phoenix? Esto confesó el actor

El actor Willem Dafoe, quien da vida al villano Duende Verde en la cinta Spider-Man: No Way Home, estaría dispuesto a compartir créditos con Joaquin Phoenix para una nueva historia en donde podría ponerse en la piel de The Joker.

Quien se encuentra en promoción gracias a su participación en películas como Nightmare Alley y The Northman aseguró haber pensado una idea en donde podría formar parte de uno de los cómics más importantes en la historia como el némesis de Batman. “Hay algo interesante en, por ejemplo, si hubiera un impostor del Guasón. Por lo tanto, sería posible no tener a los guasones en duelo, sino alguien que exclame ser el guasón que no fuera el guasón”, explicó en una entrevista para GQ.

De esta forma, el histrión se puso en el radar para que los directores lo tengan en cuenta para formar parte del proyecto que a él mismo se le ocurrió y en el cual no podría negarse a ser una nueva versión del guasón que le trajo aclamadas críticas a Phoenix para el cual tendría que maquillarse con la característica sonrisa.

“Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si tenías al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tenías a alguien que estaba imitando o imitando lo que él hizo. Fantaseaba con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie”, agregó.

Cuestionado sobre los motivos que lo han llevado a aceptar los papeles de los villanos y sobre qué le parece llamativo sobre ellos, Dafoe bromeó. “No sé qué es eso, me haré el tonto. Interpretas personajes. Podría decir: ‘Oh, sí, es divertido interpretar a los villanos porque puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida, o es divertido jugar con tu lado oscuro’. Pero no sé. No estoy pensando en esas cosas”.