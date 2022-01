Netflix alista la adaptación de ‘Scott Pilgrim’ a serie de anime

La famosa novela gráfica Scott Pilgrim, creada por Bryan Lee O’Malley, volverá a las pantallas luego de que hace diez años se hiciera una versión cinematográfica de la historia. De la mano de Netflix y UPC, la división de Universal Studio Group, se creará una nueva adaptación como una serie de anime.

El mismo desarrollador original estará a cargo de escribir el guión, quien también será uno de los productores ejecutivos junto a BenDavid Grabinski, el hombre detrás de Are You Afraid of the Dark? (2019). Para dar vida al proyecto, ambos están en pláticas con la casa de anime Science SARU para la animación, de acuerdo con la información proporcionada por The Hollywood Reporter.

Scott Pilgrim se publicó originalmente por medio de seis volúmenes entre 2004 y 2010, año en el que llegó a las salas de cine gracias a la película Scott Pilgrim vs. the World, de Edgar Wright, que contó con un elenco conformado por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brandon Routh, Jason Schwartzman y Brie Larson.

Aunque la producción aún no tiene luz verde, podría marcar el regreso de la banda Sex- BoB-Omb bajo la dirección del español Abel Góngora, mientras que Eunyoung Choi también sería productora al igual que Wright y su socia Nira Park, además de Marc Platt, Jared LeBoff y Adam Seigel.

La comedia romántica, con partes de fantasía de acción, se basa en el holgazán personaje de 23 años nacido en Toronto, quien toca el bajo en una banda de garaje con sus amigos tras una batalla para tener un trabajo estable y mantenerse en su departamento. Su vida cambia tras conocer y enamorarse de Ramona Flowers, una misteriosa chica estadounidense. Para conquistarla, primero debe desafiarse a sí mismo y a sus siete antiguos exnovios a través de aventuras con situaciones surreales.