Eliminan escena de Chris Noth en ‘And Just Like That’ tras acusaciones por abuso sexual

Escena de Chris Noth como 'Mr.Big' en 'And Just Like That' será eliminada tras acusaciones por abuso sexual (Foto: Instagram @chrisnothofficial)

Las repercusiones tras las acusaciones por abuso sexual de varias mujeres hacia el actor estadounidense Chris Noth, ‘Mr. Big’ en las series Sex & The City y su revival And Just Like That, han repercutido en su trabajo en la pantalla, por lo que ahora la escena que filmó para el final de la serie junto a Sarah Jessica Parker será eliminada.

El episodio final de la temporada, que se estrenará el próximo 3 de febrero, contaría con una secuencia en donde la protagonista Carrie Bradshaw recordaría a su difunto esposo, quien murió en la primera parte de la historia debido a un paro cardiaco tras ejercitarse en una bicicleta.

De acuerdo con información de Variety, HBO Max decidió prescindir del momento en el que la pareja se reúne en una secuencia de fantasía mientras ella visita el puente Pont des Arts, de París, con el propósito de esparcir las cenizas de su difunto esposo.

El medio ha señalado la decisión del equipo creativo de la serie, que prescindirá de esa parte al no ser lo suficientemente significativa narrativamente como para justificar su permanencia luego del escándalo que envuelve al actor de 67 años.

Durante las últimas semanas, al menos cuatro mujeres denunciaron a Noth, quien supuestamente las agredió sexualmente durante encuentros ocurridos entre 2004 y 2015. Además de que la compañía Peloton retiró el comercial en el que el histrión aparecía, su agencia de representación lo abandonó y la compañía CBS lo dejó fuera de la nueva temporada de The Equalizer, en donde su última aparición fue el domingo pasado.

Chris Noth ha negado las imputaciones en su contra por medio de un comunicado. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”.