Globos de Oro 2022 se celebrarán sin alfombra roja, público ni transmisión en TV

El próximo domingo 9 de enero tendrá lugar la 79a entrega de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton, de la ciudad de Los Ángeles, lugar que por años ha sido su sede. Con algunos cambios en el programa, como la ausencia de prensa, celebridades o alfombra roja, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood planea entregar sus preseas en tiempo y forma.

De acuerdo con un comunicado de prensa, las personas que no sean miembros del HFPA no podrán acceder a la ceremonia. Estas restricciones llegan ante el creciente aumento de la variante ómicron por Estados Unidos, pero también en medio de polémicas y un boicot de quienes acusan a la organización de conductas racistas, de sexismo y falta de diversidad, razón principal por la que la cadena NBC se rehusó a transmitirla por televisión en 2022.

“La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad para la HFPA. No habrá audiencia el 9 de enero y se están tomando las siguientes precauciones para los miembros y beneficiarios seleccionados que estarán en la sala: pruebas de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con una prueba de PCR negativa dentro de las anteriores 48 horas se requiere para ingresar; todos los invitados deberán usar mascarilla y deberán guardar distancia física en todo momento mientras estén dentro del salón; no habrá alfombra roja”, expresaron.

Ante las críticas, los organizadores anunciaron la inclusión de 21 nuevos miembros para votar en las categorías de los Globos de Oro, en donde resaltaron que demuestran la diversidad, inclusión y equidad.

En cuanto a las nominaciones, lideran las películas Belfast, de Kenneth Branagh, y The Power of the Dog, de Jane Campion, en siete categorías cada uno. En cuanto a los premios para la televisión Succession, de HBO, va a la cabeza en cinco oportunidades, seguida de cerca por The Morning Show y Ted Lasso, con cuatro.