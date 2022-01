The Umbrella Academy 3: ¿Quiénes son los Sparrow, nuevos personajes de Netflix?

“Nuevo año. Nueva familia. Conozcan a los Sparrow”, escribió Netflix en sus redes sociales, con un misterioso póster donde se observa a los próximos personajes que veremos en la temporada 3 de The Umbrella Academy.

Esta serie de televisión comenzó en 2019, es una adaptación de un cómic. Se relata la historia de 7 niños con grandes habilidades que fueron adoptados por el multimillonario Reginald Hargreeves, quien los convierte en un equipo de superhéroes al que nombra “The Umbrella Academy”.

Después de viajar en el tiempo a diferentes épocas, en la temporada 2 los hermanos lograron evitar el apocalipsis, pero regresaron un año 2019 distinto al que conocían, donde descubren que su padre formó “The Sparrow Academy” con cinco miembros diferentes, un cubo verde y su hermano Ben, quien en ese futuro no murió.

1. Marcus Hargreeves

Justin Cornwell interpreta a Marcus Hargreeves, “número 1″, el líder de los superhéroes.

El actor y músico estadounidense participó previamente en una película de Netflix, Jingle Jangle y en el drama criminal Training Day.

2. Ben Hargreeves

El estadounidense Justin H. Min interpreta de nuevo a Ben en este nuevo capítulo de la serie.

En las primeras dos temporadas aparecía como un fantasma, pero en este futuro alternativo “número 2″ está vivo.

3. Fei Hargreeves

Britne Oldford es aquí “número 3″, una brillante integrante de la familia, perfeccionista y talentosa.

A esta actriz canadiense ya la habíamos visto en series como American Horror Story: Asylum.

4. Alphonso Hargreeves

El actor y músico canadiense Jake Epstein da vida a Alphonso Hargreeves, un luchador con el poder de dañar a los otros al herirse a sí mismo, lo que se denomina masoquismo empático.

5. Sloane Hargreeves

Genesis Rodríguez, estadounidense de origen venezolana y cubana, interpreta a Sloan, personaje de carácter romántico y soñador.

La actriz ha aparecido en telenovelas como Prisionera, Dame chocolate y Doña Bárbara.

6. Jayme Hargreeves

Cazzie David es guionista y actriz estadounidense, quien interpreta a Jayme Hargreeves en esta nueva temporada, un personaje silencioso y peligroso.

En 2020 lanzó su primera colección de ensayos No One Asked For This.

7. Christopher Hargreeves

El hermano “número 7″ es un cubo telequinético de origen desconocido llamado Christopher Hargreeves, es capaz de helar la habitación e inducir miedo paralizante.