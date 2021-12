Brote de COVID crece en BTS: RM y Jin dan positivo

Tres miembros del grupo de K-pop BTS se infectaron con el coronavirus después de regresar del extranjero, informó su agencia de gestión.

RM y Jin fueron diagnosticados con COVID-19 este sábado por la noche, agregó la agencia Big Hit Music en un comunicado. Anteriormente había informado que otro miembro, Suga, dio positivo al virus el viernes.

Los tres recibieron las segundas dosis de sus vacunas en agosto, señaló la agencia.

BTS es una banda de chicos de siete miembros. Los otros cuatro miembros son J-Hope, Jungkook, V y Jimin.

Según la agencia, RM no ha mostrado ningún síntoma particular, mientras que Jin muestra síntomas leves, incluida fiebre, y está en autotratamiento en casa. La agencia explicó el viernes que Suga no mostraba síntomas y se le estaban administrando cuidados personales en el hogar de acuerdo con las pautas de las autoridades de salud.

Suga, quien ha tenido varios compromisos personales en Estados Unidos durante el tiempo libre oficial de la banda, fue diagnosticado con COVID-19 durante la cuarentena después de regresar de Estados Unidos.

La agencia dijo que continuará brindando apoyo a los tres miembros para que se recuperen rápidamente y que cooperará con las solicitudes y directrices de las autoridades sanitarias de Corea del Sur.