Sofía Aragón es hospitalizada de emergencia por segunda ocasión en el año. ¿Qué le pasó?

La ex reina de belleza de México, Sofía Aragón, preocupa una vez más a sus seguidores, pues compartió que ha sido internada debido a complicaciones en su estado de salud; inicialmente pensó que era COVID, pero después confirmó que fue por una neumonía.

Con una foto donde sale en una cama de hospital, con un aparato de oxígeno en su rostro, la representante de México en Miss Universo 2019 explicó que la causa de su visita de emergencia al hospital fueron algunos síntomas similares al COVID en días previos a su hospitalización, como temperatura y malestar en la garganta.

Por ello decidió realizarse dos pruebas para detectar si padecía coronavirus, pero ambas salieron negativas, por lo cual siguió con su ritmo de vida de siempre sin tomar en cuenta sus síntomas, como dolor de cabeza, garganta, pecho y pulmones, así como temperatura y tos, lo que empeoró su malestar hasta el punto de llevarla a visitar la clínica.

“Lo tomé como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y la ignoré por completo... Hoy estoy en el hospital... Tengo neumonía”, escribió la conductora en sus historias de Instagram para informar a sus seguidores de su estado de salud.

Con el mensaje que compartió busca que su caso sirva de experiencia y dejar una lección a sus seguidores para que se atiendan en cuanto detecten irregularidades en su estado de salud, y que no se confíen si el diagnóstico que reciben no es el que ellos creían que pudiera ser (por ejemplo si creen que sus síntomas son de COVID pero realmente no), pues esto hace la diferencia a la hora de que una enfermedad empeore o no.

La ganadora de Mexicana Universal en 2019 finalizó con el siguiente mensaje: “Amigos! No por el hecho de no ser COVID significa que debemos confiarnos y descuidarlos… seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense”.

Anteriormente, la ex reina de belleza había sido internada en febrero pasado por una complicación a causa de endometriosis, enfermedad que le fue detectada a los 16 años y por la cual ha tenido que ser intervenida en dos ocasiones y se ha sometido a diversos tratamiento para tratarla.