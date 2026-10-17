¿Cerrará la compra de La Casa de Toño? Gigante nombra a José Antonio Meade como su próximo jefe de jefes

Grupo Gigante anuncia cambios. Nombró a José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial en 2018, como consejero independiente y presidente no ejecutivo del Consejo de Administración a partir del 1 de enero de 2027.

En febrero de 2026, Meade Kuribreña asumió como presidente del Consejo de Administración del banco HSBC en México. Y también figura como consejero en la cadena de tiendas de autoservicio Chedraui; Nemak, fabricante de autopartes, y del fideicomiso de bienes raíces Fibra Uno.

El anuncio ocurre antes del retiro de Ángel Losada Moreno al frente del Consejo de Administración y del cargo de presidente ejecutivo, que ocupa desde 2003, indicaron medios.

Otro cambio dentro del conglomerado mexicano fue la designación de Luis Sayeg Seade como consejero independiente a partir de la misma fecha que Medae Kuribreña.

Sayeg Seade se desempeñó como director general de Administración de Inversiones y de la entonces Afore Citibanamex antes de su jubilación en 2019.

Algunas de las marcas que administra Grupo Gigante: Office Depot, Radio Shack, Petco, Toks, Shake Shack, El Farolito y Casa Ideas.

En julio, anunció que analizaban la posible adquisición de la cadena La Casa de Toño, que podría superar los 400 millones de dólares, negociación que avanzaba en agosto.

Detrás de la intención de venta está el potencial de expansión de la cadena en México, Latinoamérica y Estados Unidos. La transacción incluiría los 81 restaurantes de la cadena.

¿Quién es José Antonio Meade Kuribreña?

Además de su destacado perfil empresarial, José Antonio Meade Kuribreña estuvo involucrado en la administración pública durante años.

Desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) fungió como secretario de Estado y se mantuvo dentro del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Fue titular de las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social. En 2018 perdió las elecciones presidenciales frente a Andrés Manuel López Obrador.