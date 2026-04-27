Alza de los energéticos: AWS y Google Cloud se ven obligados a ajustar precios

El encarecimiento del crudo y del gas natural licuado se trasladó directamente a los costos eléctricos en múltiples regiones.

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, ha impactado más allá de los precios del petróleo, ya que también ha encarecido la electricidad que alimenta a los centros de datos, infraestructura esencial para habilitar la Nube y la Inteligencia Artificial (IA).

Las grandes tecnológicas ya resienten este entorno. Microsoft reportó presión en sus márgenes de servicios en la nube, mientras incrementa su inversión para sostener la expansión de centros de datos y cubrir costos energéticos crecientes. En paralelo, Amazon Web Services y Google Cloud, se estima que ajustarán hasta 25 por ciento sus costos a finales del verano de 2026, trasladando el aumento en electricidad a sus clientes corporativos.

AWS disparó la primera salva de inflación incrementando recientemente en un aproximado del 15 por ciento los precios de acceso por demanda para sus instancias de Capacity Blocks críticas para Machine Learning.

“Los centros de datos son, en esencia, fábricas de electricidad convertida en cómputo. El conflicto en Medio Oriente podría tener un impacto muy grande en esta industria si se sigue prolongando, porque si sube la energía, sube el costo de la Nube, la IA y muchos otros servicios empresariales como el comercio electrónico, que también depende de los centros de datos”, comentó Amet Novillo Suarez, presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).

El encarecimiento del crudo y del gas natural licuado se trasladó directamente a los costos eléctricos en múltiples regiones. En los centros de datos, la energía puede representar entre 40 y 60 por ciento del gasto operativo, según datos de la MEXDC, por lo que una prolongación del conflicto podría comprometer la rentabilidad de los centros de datos.

“La IA barata se está terminando; ahora cada modelo y cada consulta llevarán implícito un costo eléctrico mucho mayor. El incremento en tarifas eléctricas en Europa y Asia, derivado de tensiones en el suministro energético, ya presiona los márgenes de operadores de centros de datos y obliga a replantear proyectos de expansión”, afirmó Novillo Suarez.

El fenómeno ocurre en un momento de expansión; según Gartner, el consumo eléctrico de estos complejos crecerá 15 por ciento anual hacia el final de la década y hasta 30 por ciento anual para servidores que soporten IA Generativa.

“Este conflicto va a generar una presión energética si continúa sin resolverse. La IA no solo consume más energía, la consume de forma intensiva y constante. Si los precios siguen escalando, no sólo vamos a ver un encarecimiento de estos servicios, sino que además veremos una desaceleración en las inversiones de Data Centers”, detalló Héctor Cárdenas Suárez, miembro de la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT México).

Perfilan a México como polo atractivo

Aunque los expertos califican como lamentable la situación que ocurre en Medio Oriente por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, coincidieron en que México podría convertirse en un polo atractivo para inversiones en Centros de Datos, principalmente por la lejanía de zonas de conflicto y su integración con Norteamérica.

“Es muy probable que las futuras inversiones ya no las van a querer llevar a esa región(de Medio Oriente) por su inestabilidad. México podría atraer esas nuevas inversiones por su cercanía con Estados Unidos, pero para ello debe garantizar un suministro eléctrico confiable y costos competitivos”, aseveró Cárdenas Suárez.

El crecimiento regional también juega a favor, ya que la demanda de servicios digitales en América Latina impulsa la necesidad de nuevos centros de datos, especialmente en ubicaciones que reduzcan riesgos geopolíticos y operativos.

“La oportunidad está abierta, pero es altamente competida. Sin inversión en generación y redes eléctricas, México podría quedar fuera de esta nueva ola. Se necesita una política pública más sólida para convertirnos realmente en un polo atractivo para inversiones digitales”, destacó el presidente de la MEXDC.

Los expertos coincidieron que México debe estar alerta para atraer estas inversiones, mientras que la industria de centros de datos deberá mantenerse alerta en caso de que los costos de la electricidad se conviertan en un problema más severo.

“México tiene una ventana de oportunidad clara, pero no automática. La relocalización de centros de datos dependerá de garantizar energía suficiente, estable y a precios competitivos; si el país no fortalece su red eléctrica, el mismo factor que hoy abre la puerta, puede convertirse en su principal limitante”, concluyó Héctor Cárdenas.