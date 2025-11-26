Más ‘caos’ en CDMX: Controladores aéreos marcharán el 3 de diciembre por negativa en ajuste salarial

Los controladores aéreos mexicanos se manifestarán en la Ciudad de México el siguiente miércoles 3 de diciembre ante la falta de atención de la Secretaría de Hacienda de ajustar sus percepciones, que, según el personal, se han visto disminuídas en los últimos años.

El llamado a manifestarse fue realizado por el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), José Covarrubias, quien señaló que se buscará concentrar a la mayor cantidad de controladores ante la falta de mejoras a las percepciones.

“Ante la rotunda negativa, sin fundamento, de la Secretaría de Hacienda a nuestra petición de recuperar el poder adquisitivo de salario y prestación es, y cubrir la urgente de 500 plazas, confirmamos la decisión de concentrarnos la mayor cantidad de controladores en la Ciudad de México para hacer escuchar nuestras peticiones y su plena justificación”, refirió Covarrubias en un video envíado a los controladores al que El Financiero tuvo acceso.

¿Cuáles son las demandas de los controladores aéreos?

Los controladores aéreos han denunciado, en los últimos siete años, problemas en el pago de sus salarios, con prestaciones que no han sido actualizadas, además de retrasos constantes en sus emolumentos. Aunque en México no es posible que los controladores estallen en huelga, pues esto sería considerado un delito, el gremio está trabajando bajo protesta durante el último año.

Además de los problemas para el pago de nóminas, el sistema de control aéreo en el país no es eficiente, con infraestructura crítica sin actualizar, un déficit de 500 controladores y el aumento de operaciones en el país, se pone en entredicho la seguridad de las operaciones, dada la mayor carga de trabajo.

Cabe recordar que, a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) se le acabaron los recursos para pagar las nóminas de los controladores de tránsito aéreo, por lo que la dependencia tuvo que realizar un requerimiento de ampliación presupuestal por 259 millones de pesos para cubrir los sueldos de los empleados de la semana 21.