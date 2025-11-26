HP despedirá a 6 mil empleados... y los reemplazará con IA: ‘Lo debemos hacer para ser competitivos’

HP, fabricante de computadoras e impresoras, reveló que en el año en curso no alcanzó las estimaciones y la compañía recortará entre 4 mil y 6 mil empleados hasta el año fiscal 2028, mediante el uso de más herramientas de inteligencia artificial.

El fabricante finalizará 2028 con un ahorro bruto de mil millones de dólares anuales como resultado de los recortes.

El ahorro provendrá de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial por parte de HP en áreas como desarrollo de productos, atención al cliente, ventas y fabricación, según declaró el director ejecutivo Enrique Lores en una entrevista. “Es algo que debemos hacer para asegurarnos de que la empresa siga siendo competitiva”, afirmó.

Los recortes generarán aproximadamente 650 millones de dólares en gastos de reestructuración, de los cuales unos 250 millones corresponden al año fiscal 2026, que comenzó el 1 de noviembre, según informó la compañía el martes en un comunicado. La plantilla de la empresa era de aproximadamente 58 mil personas en octubre de 2024.

Hace tres años, HP presentó un programa de reducción de costos diferente , que también buscaba eliminar entre 4 mil y 6 mil empleos. En ese momento, la compañía empleaba a unos 61 mil trabajadores. HP afirmó que el plan generó un ahorro bruto de 2.200 millones de dólares.

Las ganancias del año, excluyendo partidas como los cargos por reestructuración, serán de entre 2.90 y 3.20 dólares por acción. Los analistas, en promedio, esperaban 3,32 dólares. HP proyecta ganancias por acción, excluyendo partidas, de entre 73 y 81 centavos para el período que finaliza en enero. Los analistas, en promedio, estimaron 78 centavos.

El déficit se debe al aumento de los costos de los chips de memoria que se utilizan en las computadoras, un aumento que está reduciendo los beneficios del ciclo de ventas de PC. HP cuenta con suficiente inventario para limitar el impacto en el primer semestre del año.

“Para el segundo semestre, estamos adoptando un enfoque prudente en nuestra guía, mientras que al mismo tiempo estamos implementando acciones agresivas”, como atraer más proveedores de memoria, poner menos memoria en productos donde los clientes no la necesitan y aumentar los precios cuando sea necesario, dijo Lores.

¿Qué provocó las pérdidas en el fabricante de computadoras HP?

HP ha estado reduciendo costos y trasladando plantas de fabricación fuera de China para casi todos sus productos vendidos en Norteamérica con el fin de mitigar el impacto arancelario. Ahora, a medida que los clientes compran nuevas PC para reemplazar equipos obsoletos y obtener nuevas funciones de IA, la empresa se enfrenta al aumento de los precios de la memoria.

Las acciones cayeron aproximadamente un 5 por ciento en la sesión previa a la apertura del mercado el miércoles, tras cerrar a 24.32 dólares en Nueva York. La acción había caído un 25 por ciento este año antes de la publicación de los resultados.

En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 31 de octubre, HP informó que las ventas aumentaron un 4.2 por ciento, alcanzando los 14.600 millones de dólares. Las ganancias, excluyendo algunos artículos, fueron de 93 centavos por acción. Los analistas, en promedio, proyectaron ganancias ajustadas por acción de 92 centavos sobre ingresos de 14.500 millones de dólares.

Los ingresos aumentaron un 8 por ciento en la unidad de PC de HP, impulsados ​​por los clientes que se actualizaron a máquinas con Windows 11 y el interés en PC con IA que tienen chips especiales.

Las ventas de la unidad de impresoras de la compañía cayeron un 4 por ciento a 4.270 millones de dólares, en línea con las estimaciones.