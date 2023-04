Bed Bath & Beyond se declara en quiebra en EU: ¿Tiendas cerrarán en México?

Bed Bath & Beyond Bed Bath & Beyond tiene más de 10 sucursales repartidas en México. (Fotoarte El Financiero)

¿Qué pasará con las operaciones de Bed Bath & Beyond en México después de que la matriz Bed Bath & Beyond Inc se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota en Estados Unidos?

La respuesta: continuarán operando con normalidad, esto porque las operaciones de las 12 tiendas físicas y la tienda que hay en línea son operadas en México por Home & More, S.A. de C.V., un joint venture, desde 2008.

“Queremos aclarar que la marca en México, y las tiendas mexicanas, son parte de una entidad legal independiente a la de Estados Unidos, trabajando de manera autónoma en cuanto a sus operaciones y ventas al público”, informó la cadena mediante un comunicado en su sitio en línea.

Aseguran que las operaciones en México cuentan con resultados operativos y financieros positivos, con un balance general sólido y sin deuda, por lo cual seguirá operando normalmente.

¿Dónde están las tiendas de Bed Bath & Beyond en México?

La empresa de comercio electrónico cuenta con 12 tiendas ubicadas en: Interlomas, Santa Fe, Gran Sur, Satélite, Del Valle, Metepec, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla y Querétaro.

De acuerdo con la conversación que El Financiero tuvo con la operadora en 2022, la meta de Bed Bath & Beyond es alcanzar las 15 sucursales en 2023, y para mejorar su rentabilidad apostaron por reducir en 50 por ciento su tamaño por tienda nueva; darle un mayor empuje al comercio electrónico, y contar con una oferta más selecta de productos, que incluye su apuesta por sus marcas propias, que aportan poco más del 15 por ciento de sus ventas.

Contrario al resultado de México, en Estados Unidos las marcas propias no dieron resultaron y la empresa tuvo pérdidas de unos 393 millones de dólares tras la caída de 33 por ciento anual de sus ventas en el trimestre finalizado el 26 de noviembre de 2022.

La minorista con sede en Union, Nueva Jersey, se declaró en quiebra en un tribunal del distrito de Nueva Jersey, al que informó de activos y pasivos estimados entre mil millones y 10 mil millones de dólares, según una presentación judicial.

De acuerdo con un comunicado, la empresa ha recibido un compromiso de financiamiento durante la bancarrota de aproximadamente 240 millones de dólares de Sixth Street Specialty Lending Inc.

La empresa añadió que sus 360 tiendas y sitios web Bed Bath & Beyond y 120 buybuy BABY permanecerán abiertos y seguirán atendiendo a los clientes mientras inicia los esfuerzos para cerrar sus tiendas.