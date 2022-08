Si caída de la inflación en EU es constante, sería un ‘notición’ para México: José Ángel Gurría

Para José Ángel Gurría, exdirector de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la caída en el índice de precios en Estados Unidos es una buena noticia para la economía mexicano en tanto esta sea el signo de una tendencia y no solo un hecho aislado.

En entrevista con medios en el marco de la edición 28 del Congreso Mexicano de la Industria de Reuniones (CNIR), el también exsecretario de Hacienda dijo que si Estados Unidos logra mantener la tendencia a la baja de la inflación, esto sería una oportunidad para potenciar el intercambio comercial con el “vecino del norte”, pero también con otros países como China.

Gurría agregó que, por ser uno de los socios más importantes de EU, para México también es una buena señal la caída en la inflación pues, entre ambos país hay un intercambio comercial de mil millones de dólares por minuto.

“El año siguiente se prevé que siga bajando (la inflación), ya tenemos el evento que por primera vez tenemos una caída, vamos a ver es una tendencia o un accidente”, explica Gurría.

Después de experimentar la inflación más alta en los últimos 40 años, la economía de Estados Unidos dio un respiro: el aumento en el precio a los productos básicos se ubicó en 8.5 por ciento durante julio, esto en comparación anual, lo que significa una reducción de 0.6 puntos con respecto a junio.

Gurría puntualizó que el Banco de México tiene que concentrarse en contener el aumento de los precios para mantener el poder adquisitivo, al mismo tiempo que la Secretaría de Economía y la de Hacienda tienen que impulsar el crecimiento económico.

Además, la coyuntura de tensiones internacionales abre la puerta para que México aproveche los numerosos tratados comerciales que tiene con diferentes países en Europa y Asia.

“Cuando hay buenas coyunturas como el tema de diferencias entre Estados Unidos y China, nosotros no las provocamos, no tenemos nada que ver con ellas, pero se crea una oportunidad, casi que lo hicieron como ‘anillo al dedo’, para México porque resulta que aquí con que cruce la frontera no hay impuestos, es la gran ventaja”, agregó.