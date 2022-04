De Mexicali a Tesla: Fernanda López, alumna del CETYS, logra un puesto en la compañía de Musk

Lo que al principio solo era una pasantía de verano, terminó siendo un trabajo de ensueño. Por su buena iniciativa y actitud, además de talento, es que Fernanda López Pompa comenzará en julio de este año a trabajar para una de las más grandes compañías automotrices, Tesla.

Por el momento, Fernanda está de regreso en México para concluir sus estudios en Ingeniería Mecánica en un Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS).

Al principio Fernanda se iba a quedar tan solo 7 meses, sin embargo, a los cuatro meses de haber empezado el curso en su pasantía, y tras demostrar sus capacidades, a la joven mexicana le ofrecieron hacerse cargo de un subsistema de pruebas.

Fue entonces que el liderazgo de la joven no quedó desapercibido y la invitaron a formar parte permanente de la empresa. Un examen y una entrevista de panel con ingenieros de la firma fueron el último paso para que Fernanda se convirtiera en parte oficial de Tesla.

“Voy a extrañar mucho a CETYS, a mi familia igual. Ellos me apoyan mucho, tanto a mi como a mi hermano, con el hecho de salir, de ver otras cosas, de crecer y de mejorar. Aunque existe la nostalgia de mis amigos y compañeros, predominan los sentimientos positivos, y el consejo de que quienes como yo, se encuentren estudiando, también se animen a postularse en este tipo de convocatorias que les pueden abrir puertas, anímense aunque no tengan tanta experiencia y recuerden que no solamente requieren saber, también necesitan tener el interés en desarrollarse, la actitud y la capacidad de aprender, de ser independientes y de no temer a no saber”, mencionó la joven a la revista de la universidad.

¡Muchas felicidades a Fernada López #OrgulloCETYS, por integrarse a las filas de la empresa automotriz @Tesla ! 🦊💛🖤 https://t.co/iiBclbE6rP — CETYS Universidad (@cetysuni) April 20, 2022