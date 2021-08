Autoridad pide a aerolíneas regresar slots en aeropuertos saturados

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) pidió a las aerolíneas regresar los horarios de aterrizaje y despegue, conocidos como slots, asignados a los aeropuertos que se encuentren en condiciones de saturación para la temporada de invierno 2021.

La determinación, firmada por el director general de la AFAC, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), explica que las series de slots que no se tenga la intención de operar por parte de los concesionarios y/o permisionarios, deberán regresarlas al administrador aeroportuario hasta el 7 de septiembre de 2021.

La AFAC refirió que la justificación de la no utilización de slots, por causas no imputables a los transportistas aéreos, se adicionan las relacionadas con el COVID-19 y las que no estén en el control de la aerolínea, como restricciones de viaje basadas en nacionalidad, fronteras cerradas.

Así como cierre de negocios esenciales para la aviación impuestos por el gobierno (por ejemplo, cierre de hoteles). Y restricciones imprevisibles para la tripulación de la aerolínea, incluidas prohibiciones repentinas de entrada o tripulación varados en lugares inesperados debido a las medidas de cuarentena.

La AFAC informó que las series que no sean regresadas antes o durante la fecha indicada, estarán sujetas a criterios de utilización de esta temporada en la evaluación de base histórica de la siguiente temporada.