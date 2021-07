Acusan que Telcel, AT&T y Telefónica se ven favorecidos con lineamientos para la neutralidad de la red

Los lineamientos que aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la neutralidad de la red permiten que los operadores como Telcel, AT&T y Telefónica puedan discriminar el tráfico de ciertas aplicaciones, contenidos y servicios con base en criterios comerciales, lo cual contraviene la finalidad de no sesgar el internet.

En este sentido, Luis Fernando García, director general de Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó que los lineamientos aprobados por el IFT afecta la libertad de elección y al bolsillo de los usuarios, debido a que distorsiona la competencia en mercados digitales.

Detalló que preocupa que los lineamientos permitan explícitamente que los operadores puedan ofertar paquetes con los llamados ‘datos patrocinados’, los cuales contemplan de manera gratuita a ciertas aplicaciones, contenidos y servicios en Internet, lo cual favorece las empresas dominantes del ecosistema digital como Uber, Facebook, Whatsapp, entre otros, ya que éstas tienen recursos para absorber los costos financieros, para ser incluidas en dichos planes, esto en detrimento de las startups, proveedores pequeños.

“Si hubiera libertad de expresión para los usuarios, yo diría voy a usar Signal en lugar de Whatsapp pero como hay una decisión unilateral o un producto de un acuerdo comercial entre aplicaciones y la empresa de telecomunicaciones hay un sesgo y hay una ventaja injustificada a una aplicación y que dominante, esto afecta a la libertad de expresión”, comentó.

Otro de los lineamientos emitido por el IFT que preocupan a R3D es el permiso de gestión del tráfico de la red, ya que los operadores podrían discriminar clases completas de paquetes que comparten características, por ejemplo, todas las aplicaciones que usen un determinado protocolo, lo cual degradaría o provocaría un bloqueo no intencional de tecnologías, especialmente de aquellas para la protección de la privacidad como los servicios de redes privadas virtuales (VPN), de enrutación de cebolla (TOR) o el tráfico cifrado.

“Al Instituto no le importa en absoluto las afectaciones en la competencia, es más ni siquiera las contempla. La única competencia que le interesa es entre operadores de telefonía, pero si las ofertas generan un distorsión que afecte a la competencia en el mercado de buscadores o redes sociales de mensajería etc, eso no le importa”, aseveró

Por lo anterior, García adelantó que en las próximas semanas acudirán al Poder Judicial de la Federación para interponer una demanda de amparo en contra de los lineamientos expedidos por el IFT, además exhortó al exhortamos al Congreso de la Unión a hacerlo directamente a través de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.