Claudia Sheinbaum desacredita encuesta que pone adelante a Xóchitl y a ella la llama corrupta

La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, descalificó la encuesta de Massive Caller que pone arriba a Xóchitl Gálvez y se lanzó contra la candidata opositora al llamarla “corrupta”; además expresó su reconocimiento a Jorge Álvarez Máynez por no declinar.

“Esta empresa (Massive Caller) se acercó a nosotros en 2018 solicitando recursos para orientar una encuesta. Nosotros no hacemos eso, las encuestas son las encuestas. Entonces por eso yo le llamo massive lier que quiere decir mentira masiva, así se llama la empresa: las mentiras masivas”, soltó.

No obstante, la abanderada morenista, desde Zihuatanejo, Guerrero, propinó de nueva cuenta a la opositora Gálvez el adjetivo de “corrupta”, porque, según ella, sus empresas recibieron contratos con el mismo “modus operandi” desde que fue comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional de Miguel Hidalgo y senadora.

“No me corresponde a mí investigar, en todo caso le corresponde a las fiscalías y no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde, como candidata de nuestro movimiento y próxima presidenta, es denunciar en este momento lo que representa esa opción política”, añadió.

En tanto, expresó su reconocimiento a “la actitud que ha tomado Álvarez Máynez, porque está defendiendo su proyecto y además, pues lo que dijo, ¿no? Respecto a los candidatos plurinominales impresentables”.

Contra Ceci Flores

En otro tema, reclamó que los medios de comunicación hayan dado “como cierto” el anuncio de la madre buscadora Ceci Flores quien dio a conocer que halló un crematorio clandestino con restos humanos en los límites entre la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México.

Sheinbaum dijo que “esta persona” hizo la denuncia a partir sólo de dos credenciales de elector, las cuales, de acuerdo con la fiscalía y la policía capitalinas son de dos personas que les robaron sus identificaciones hace un año, que están en perfectas condiciones en sus casas.

“Y lo que más llama la atención es que los medios de comunicación, el día de hoy (ayer) lo toman como cierto, a partir de dos credenciales de elector, entonces que se haga la investigación y que se revise”, subrayó.

“¿Cuál es la prueba?”, insistió la exjefa de Gobierno de la capital, quien, además, destacó que las madres buscadoras de la capital se molestaron con Ceci Flores porque no les avisó que encontró el presunto crematorio clandestino.