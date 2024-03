Aceptan Facebook e Instagram investigar ‘guerra sucia’ de la oposición contra la 4T: Morena

Directivos del consorcio Data en México y América Latina se comprometieron con la dirigencia nacional de Morena a “investigar” el “mal uso” de sus redes sociales en Facebook e Instagram, en la “guerra sucia” de la oposición del PAN y el PRI en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, informó el presidente del partido, Mario Delgado.

“Se comprometieron a investigar lo que hoy fuimos a denunciar. ¿Qué fuimos a denunciar? las páginas que aparecen una semana, pagan pauta millonaria y después desaparecen”, precisó.

Indicó que Íñigo Fernández, director de Políticas Públicas para México y América Latina, “se comprometió a investigar, a partir de los protocolos que ellos tienen, para cuidar a su comunidad”, recalcó Delgado Carrillo.

Sostuvo que “compartimos con ellos la preocupación que tenemos de cómo la ´derecha´ está utilizando estas plataformas digitales, no para generar comunidades, no para informarnos, no para tener conexión entre distintos públicos, si no lo está utilizando como instrumento para difundir noticias falsas, ataques y tratar de desinformar a la población, para que no ejerza de manera libre el derecho político al voto”.

Por eso, el funcionario de Data informó que “tienen una política de integridad electoral, porque asumen el compromiso social de ser, también, participantes en una elección donde Facebook no sea un factor de guerra sucia. Tienen una política ellos muy estricta de detección de cuentas falsas”.

“Utilizan la tecnología para detectar aquellas cuentas en un 99.2 por ciento. Tienen más de 40 mil personas trabajando en todo el mundo 24/7, atendiendo estas política”, según transmitió el morenista.

Dijo que “están comprometidos en la prevención, como ellos le llaman, de comportamientos inauténticos coordinados. Es una manera muy elegante de llamarle a la guerra sucia, de que no haya manipulación extranjera y de combatir de manera permanente la desinformación”.

Mario Delgado remarcó que “nos dio los resultados de cómo Facebook ha desmantelado más de 200 de estas redes que ahora están operando en México y en todo el mundo, y cómo han bajado más de 700 millones de cuentas falsas en los últimos meses”.

“También nos informó Facebook, Instagram, que tienen una conexión permanente con las autoridades electorales de todo el país y que han asumido como propias las campañas en contra de la violencia política de género”, reveló.

Indicó que “ya nos recibió TikTok, ya nos recibió Facebook e Instagram, nos falta la red X. Ojalá nos podamos reunir con ellos pronto, porque ahí si traen muchos robots que estamos detectando todo el tiempo y están en esta política, siguen con sus hashtags falsos impulsados y promovidos a través de pagos y de cuentas falsas”.

“¿Cuál es la constante en este comportamiento? Que tenemos detectados alrededor de 50-60 videos, que son los que están pautando constantemente. Aparece una página, pautan, desaparece y luego aparece otra, para no dejar rastro. Pero los materiales son los mismos”, explicó.