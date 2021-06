Acapulco era el paraíso; ahora se celebran elecciones en el ‘infierno’

La contienda electoral por la presidencia municipal de Acapulco se ha visto marcada por la violencia, luego de que José Alberto el Güero Gutiérrez, de Fuerza por México, sufrió un atentado con disparos de arma de fuego en plena costera.

El hecho, por desgracia, no es nuevo en el puerto que, pese a ser uno de los principales polos de atracción no sólo de inversiones de la industria, sino de visitantes nacionales y extranjeros, es también uno de los municipios más violentos, el cual en 2016 se ubicó como el primer lugar nacional en homicidios dolosos y en 2018 como uno de los tres con más asesinatos –sólo después de Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua– al registrar 845 homicidios y concentrar 40.5 por ciento de los asesinatos en Guerrero. Aunque con la pandemia se redujeron los homicidios, la violencia política ha venido a nublar la contienda electoral.

El clima de inseguridad en Acapulco se remonta a cuando Félix Salgado Macedonio fue alcalde entre 2006-2008, cuando tuvo que vivir, en los últimos meses de su gestión, “atrincherado” y “arrinconado” en una casa de seguridad, custodiada todo el tiempo por alrededor de 60 policías municipales, mientras la ciudad se la disputaban las bandas del crimen organizado.

“Las actividades criminales se han ampliado no únicamente a partir del gobierno de Salgado, que si bien se les dejó estar en varios espacios, en algunos casos, incluso, veíamos cierta evidencia de que había grupos criminales incrustados en el gobierno municipal así como en otros municipios, que controlaban a la policía. Por ejemplo había algo que ocurría en otros municipios: se decía que antes el crimen organizado daba dinero al municipio para dejarlos trabajar y se dice que ahora era el municipio era el que daba dinero al crimen para que lo dejaran trabajar”, explica el politólogo Gustavo López Montiel, profesor investigador en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Ciudad de México.

Ahora, en medio de la competencia, miembros del equipo de la abanderada de Morena, Abelina López, sufrieron un ataque armado el martes 11 de mayo, ante lo cual el secretario general del Comité Ejecutivo estatal de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, solicitó a las autoridades seguridad para la candidata.

Abelina López, así como los candidatos del PAN, Luisa Fernanda Fontova; de RSP, Patricia Manzano; de la coalición PRI-PRD, Ricardo Taja; de MC, Ramiro Solorio; del PT, Igor Aguirre Vázquez –sobrino del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre –; de Encuentro Solidario, Mauricio Legarreta –hermano de la conductora de Televisa, Andrea Legarreta–, y del Verde, Alejandro Carabias, hacen campaña en medio de ese clima de violencia.

Pese a ser uno de los principales centros turísticos del país, el 44.5 por ciento de la población en 2015 se encontraba en situación de pobreza moderada y 12.1 por ciento en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 25.8 por ciento, mientras que la población vulnerable por ingresos es de 5.68 por ciento. Además, el 4.04 por ciento de la población del Puerto no tenía en 2015 acceso a sistemas de alcantarillado, 6.94 por ciento no contaba con red de suministro de agua, 7.76 por ciento no tenía baño y 0.59 por ciento no tenía energía eléctrica.

“En la región siempre ha habido violencia. Es una región que a pesar del espacio turístico tiene áreas de violencia muy específicas. Violencia generada por crimen y también generada por la descomposición del tejido social”, agrega López Montiel.