La recta final de las elecciones 2021 en 9 frases de encuestadores de Mitofsky, Reforma y El Financiero

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Encuestas electorales 2021: La recta final, en el que participaron Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero; Roy Campos, presidente de Mitofsky Group; y Lorena Becerra, directora de Encuestas de Grupo Reforma.

En este foro moderado por Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, se habló sobre los conflictos poselectorales que podría haber el 7 de junio, la creencia en el INE, el porcentaje de abstención, alianzas, posibles resultados y más.

Lorena Becerra

1.- “Te diría que sí, el presidente está viéndose en problemas, por eso yo creo que estamos viendo una reacción de parte de él cada vez más explosiva, estamos viendo un intento muy fuerte de intervenir en elecciones, en elecciones como Nuevo León, como Guerrero, que para él eran tan importantes, son tan importantes de ganar, y esto le puede resultar muy costoso a Morena, sobre todo en lo que sería la composición de la Cámara de Diputados”.

2.- “¿Qué puede desincentivar la participación? Eventos como los que estábamos comentando de violencia, eso sí puede desincentivar la participación. Ahorita, por ejemplo, el anuncio reciente que vimos de los protocolos del INE se han hecho algunas preguntas sobre eso, las personas dicen: ‘No, yo quiero salir a votar’, pero si ese día eso genera algún conflicto logístico, alguna problemática, también puede desincentivar a ciertos grupos de votantes (…) ¿Cuáles (votantes) no se van a desincentivar? Los que realmente están muy fuertemente con alguno de los partidos políticos y los que están convencidos de que su voto, en este caso por ejemplo el voto útil, puede hacer una diferencia”.

3.- “Lo que estamos viendo, sobre todo el segmento de 18 a 24 años, está abandonando al presidente López Obrador. Los que van a votar por primera vez se están yendo con el PRI y con el PAN”.

Alejandro Moreno

4.- “La última encuesta nacional que realizamos pone a Morena en 40 por ciento de la intensión de voto, esto es nivel nacional; el PAN, 19 por ciento, el PRI, 20 por ciento, el PRD, 3 por ciento. En suma, PT y Partido Verde, 6 por ciento. Si comparamos esto con las elecciones del 2018, prácticamente es un escenario muy parecido, estamos donde empezamos”.

5.- “Parece que hay un paralelismo que no había pensado. Hay, indudablemente, un efecto de las palabras del presidente, hay veces que esa retórica juega a su favor y en ocasiones no. Me parece que en el momento en el que se da el “carajo”, en plenas elecciones, pudo haber tenido sí cierta irritación. Hay que recordar que el electorado llega muy polarizado. Un “al carajo” se aplaude de un lado e irrita al otro”.

6.- “Desafortunadamente hay la posibilidad de que haya pleitos electorales, de que haya algunas acusaciones y ciertamente el clima político está orientado un poco hacia allá. Por eso la pregunta de la observación electoral me parece muy importante, creo que si hay observación y hay transparencia, nos da un poco más de confianza en el proceso, no hay nada más nocivo para la democracia electoral que dudar de sus resultados, de prever que van a estar truqueados o que va a haber fraude, para eso, creo que la sociedad mexicana merece completa certidumbre o lo más de certidumbre que se tenga”.

Roy Campos

7.- “Morena es claramente el primer lugar, Morena va a crecer en territorios gobernados, Morena va a seguir siendo el partido dominante, el partido dominante en la Cámara, el partido que crece, y entonces ellos van a decir: ‘ya ven como por más que se junten (los partidos), quién es el primer lugar’. Creo que eso no ha cambiado en cualquier encuesta. Lo que sí ha cambiado es que ese triunfo no es tan apabullante como se pensaba incluso antes de que hubiera candidatos, ¿no?

8.- “(La sanción del Tribunal al informe de 100 días de AMLO) No le va a costar nada (a López Obrador). En términos sustantivos, no le va a costar nada. A ver, le van a meter una multa o le van a decir ‘cállate’, no se va a callar. ¿Qué le van a hacer? Le van a decir: ‘Baja del aire donde tengas grabado esto’, no le va a costar nada. Igual va a decir que quebró la ley cuando se metió en las elecciones, opinar sobre las elecciones de Nuevo León, o cuando dijo de la Tarjeta de Guanajuato, el Tribunal va a poder decir todo, ¿no? Y la pelea de esto entre lo que hace el Tribunal, el INE y el presidente, va a seguir incluso después de la elección, y va a venir el ataque, ‘hay que modificar’, y seguramente (AMLO) cambie la ley. Y seguramente para el 2024 esta restricción de hablar del presidente ya no va a existir”.

9.- “En esta campaña, no solo el Gobierno no solo Morena, también la oposición ha abandonado este tema (las demandas de mujeres), sabiendo que era un tema que le había dolido al presidente, pero lo han abandonado porque los movimientos feministas no son de personas, sino de colectivos y los colectivos se niegan a ser partirizadas”.