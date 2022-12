¿Uso obligatorio del cubrebocas regresa al Edomex? Esto dijo la Secretaría de Salud

Salud del Edomex pidió usar el cubrebocas en espacios cerrados o donde no se pueda conservar la sana distancia. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Ante el inicio de la sexta ola de COVID-19 en México, la Secretaría de Salud del Edomex emitió una serie de recomendaciones para prevenir nuevos contagios de Sars-Cov-2, entre ellas el uso del cubrebocas en el estado.

Si bien la dependencia no especificó que sea obligatorio su uso, pidió portar la mascarilla en espacios no ventilados o en zonas donde no se pueda guardar la sana distancia.

“Si te encuentras en un espacio poco ventilado, o en el que no puedas guardar la sana distancia, te sugerimos #UsaCubrebocas como une medida para prevenir el contagio de #Covid_19mx”, escribió en sus redes sociales.

También aclaró en qué lugares los mexiquenses pueden hacer ‘a un lado’ esta protección:

Personas que no comparten el lugar físico de trabajo

Trabajo físico intenso

Guardando la sana distancia en espacios abiertos y/o lugares cerrados y ventilados

Estas son las señales de que tuviste COVID sin darte cuenta

En meses recientes, las variantes ‘Perro del Infierno’ y ‘Xibalbá’ han mostrado un mayor nivel de contagio, con todo y la protección de las vacunas contra COVID, por lo que es necesario estar pendientes de los síntomas que provocan, así como de la evolución de contagios.

Enfermedades respiratorias como la influenza o el virus sincitial también se están presentando en el marco de la sexta ola; sin embargo, existen algunas señales que indican que una persona tuvo COVID, aunque esta fuera asintomática.

¿Qué síntomas indican que tuviste COVID?

El presentar uno de los siguientes síntomas de la variante Xibalbá, en el que destaca la ronquera en garganta o también el estar afónico podrían ser indicadores de una infección por COVID:

Fiebre

Afonía

Ronquera en la voz

Tos

Cuerpo cortado

Dolor de garganta

Fatiga

Secreción Nasal

Diarrea

Dolores musculares

Pérdida del olfato y gusto

Pérdida de apetito

De acuerdo con los expertos de salud, la sensación de falta de aire también podría ser un indicador de que una persona tuvo o tiene coronavirus. Este síntoma ha predominado en las personas que adquieren el contagio con la variante del “perro del infierno”.