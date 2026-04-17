Derecho Fiscal cobra mayor relevancia ante un entorno tributario más exigente en México

En un entorno económico y regulatorio cada vez más sofisticado, el Derecho Fiscal en México se ha consolidado como un eje estratégico para la toma de decisiones empresariales. La creciente fiscalización por parte de las autoridades, la complejidad normativa y la necesidad de estructurar operaciones con eficiencia tributaria han elevado la importancia de contar con asesoría altamente especializada.

En este contexto, Santamarina + Steta anuncia la integración de Luis Curiel Piña y Francisco Carbajal Domínguez como socios de sus áreas de consultoría y de litigio fiscal. La incorporación, facilitada por Kerma Partners / AIM Legal Headhunters, suma a ambos profesionales, junto con un equipo sólido de abogados especializados, a Mariano Calderón Vega, socio de la firma en materia de litigio administrativo y tributario, conformando un grupo con las capacidades necesarias para atender tanto la consultoría fiscal como el litigio y la controversia tributaria al más alto nivel.

Luis Curiel Piña es especialista en litigio fiscal. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en controversias ante autoridades fiscales, auditorías, devoluciones y recursos de revocación. Con más de 25 años de experiencia, su enfoque combina estrategia preventiva con una defensa ejecutable. Chambers & Partners lo ubica en la Band 2 de Tax Controversy y Legal 500 lo reconoce como Leading Partner. Actualmente, es primer vicepresidente de la ANADE y en 2027 asumirá la presidencia.

Francisco Carbajal Domínguez, con más de 20 años de experiencia, se especializa en consultoría fiscal y asesora en transacciones complejas: fusiones y adquisiciones, reestructuras, financiamiento e inversiones multijurisdiccionales. Chambers & Partners lo reconoce como Up & Coming en materia fiscal no contenciosa y Legal 500 lo distingue como Next Generation Partner.

La integración responde a una decisión clara: fortalecer la oferta de servicios legales de la firma en el área que las empresas en México consideran su principal prioridad. Según el Estudio de Tendencias de Servicios Legales en México 2025, realizado por Santamarina + Steta con la participación de 150 líderes jurídicos del país, el área fiscal encabeza la lista de temas que recibirán mayor atención en los próximos 12 meses y se mantiene como la más crítica en un horizonte de cinco años.

Con esta integración, la plataforma fiscal de Santamarina + Steta se suma a una de las plataformas transaccionales más activas del mercado mexicano —reconocida por su trayectoria en fusiones y adquisiciones, reestructuras y financiamientos—, conformando un equipo de socios y asociados cuyos perfiles se complementan para brindar una asesoría integral a todos los clientes del despacho.

Lo que esto significa para los clientes

En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la fiscalidad transaccional se vuelve determinante. Con esta integración, Santamarina + Steta fortalece su capacidad para estructurar operaciones con impacto tributario —M&A, financiamientos y reestructuras—, integrando la función fiscal al centro de la estrategia legal. 79 años de trayectoria, ahora con mayor profundidad en uno de los frentes más críticos del mercado.

Acerca de Santamarina + Steta

Fundada en 1947, Santamarina + Steta es una de las firmas de abogados más reconocidas de México. Con presencia constante en los principales rankings internacionales como Chambers & Partners y Legal 500, la firma ofrece asesoría corporativa y transaccional a empresas nacionales e internacionales en múltiples sectores. Su compromiso es resolver la complejidad jurídica con claridad, rigor y cercanía hacia sus clientes.