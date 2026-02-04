‘Sacan jugo’ al Corredor Interoceánico: México y Portugal firman protocolo para tener corredor marítimo

El protocolo México-Portugal fue firmado por el Vicealmirante Retirado Martín Zepeda Anguiano y Pedro do Ó Ramos. (SRE).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se firmó el Protocolo de Ejecución entre el CIIT- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., de Portugal.

El objetivo del documento es desarrollar un corredor marítimo para el transporte bidireccional de carga, gráneles sólidos o secos, gas natural licuado y otros productos energéticos.

En la firma del Protocolo México-Portugal estuvieron presentes el Vicealmirante Retirado Martín Zepeda Anguiano, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos y Pedro do Ó Ramos.

De esta manera quedan vinculados los puertos de Sines y Coatzacoalcos y su alcance llegará al Puerto de Salina Cruz. Además, se impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y se contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea.

Con esta alianza, de la que se habló por primera vez en 2023, se trabajan alianzas estratégicas en áreas como:

Comercio exterior.

Ingeniería.

Protección ambiental.

Sustentabilidad.

Innovación.

Transformación digital.

Cooperación técnica.

También se hará intercambio de conocimientos y mejores prácticas para que contribuyan a un modelo de gestión portuaria seguro y sostenible.

Corredor Interoceánico detona desarrollo urbano al sur de México

El objetivo del Corredor Interoceánico, que comenzó a construirse en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es conectar el Golfo de México con el océano Pacífico, mediante una red ferroviaria.

A ellos se añade el desarrollo de polos industriales y logísticos en el Istmo de Tehuantepec.

El corredor conecta estos puertos:

Salina Cruz.

Oaxaca.

Coatzacoalcos.

Veracruz.

Puerto Chiapas.

Chiapas.

Dos Bocas.

El gobierno de AMLO licitó un total de 10 polos de desarrollo que se ubican en los estados de Veracruz y Oaxaca.

Cada concesión tiene una duración de dos años, con posibilidad de extenderla otros cinco, es decir, un total de siete años, siempre y cuando haya inversión en el proyecto.