Nombran a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV

A partir del 1 de septiembre, Ángel Cabrera Mendoza asumirá el cargo de presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en sustitución de Jesús de la Fuente, quien ocupó el puesto desde 2021.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el funcionario asumirá la responsabilidad de coadyuvar con el mantenimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, capaz de atender las necesidades de los usuarios.

También afrontará la responsabilidad de atender los retos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y la importancia de preservar la confianza del público en las instituciones.

“Su trayectoria y experiencia en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley confiere a la Comisión, en particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero”, indicó la dependencia en un comunicado.

El próximo presidente de la CNBV cuenta con carrera profesional en el ámbito de la administración pública federal y en el sector de reguladores financieros, ya que ha ocupado cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la subsecretaría de egresos.

Ángel Cabrera Mendoza llega en un momento clave para el sector financiero, pues dos bancos y una casa de bolsa enfrentan acusaciones por presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además de que la CNBV tiene intervenidas a estas instituciones financieras, también atiende de la misma forma la situación de la Sofipo Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), intervenida con carácter de gerencia por el supervisor desde el 13 de junio pasado por irregularidades contables que ponían en riesgo los intereses de los ahorradores.

Finalmente, Hacienda indicó que con este nombramiento las autoridades reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno federal.