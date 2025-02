Precio de la gasolina en México: ¿Qué pasaría si se fija el monto de 24 pesos por litro?

¿Es posible unificar el costo de la gasolina a 24 pesos por litro? La presidenta, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Energía, Luz Elena González, anunciaron que mantienen pláticas con distintos sectores para fijar un ‘precio tope’ del combustible.

“Va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro que, considerando la inflación, no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción del precio de 2018″, dijo Sheinbaum en su conferencia ‘mañanera’ del 12 de febrero.

Sin embargo, el sector privado ha dicho que solo fijaría un precio si el gobierno reduce el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que se cobra por cada litro. Mientras que Hacienda quiere mantener el impuesto, según explica Enrique Quintana en su columna Gasolina a 24 pesos por litro: ¿mito o realidad?, que se publica este viernes 14 de febrero en El Financiero.

El columnista detalla algunos datos clave para saber qué tan viable es la propuesta de fijar un precio tope de la gasolina:

El precio actual supera el costo fijo propuesto: Según datos de PETROIntelligence, hasta el jueves 13 de febrero, el precio de la gasolina era de 24.26 pesos por litro, hasta 26 centavos más caros que el precio que quiere fijar Sheinbaum. ¿Gasolina por encima de la inflación?: Enrique Quintana retoma datos del Inegi donde indican que la gasolina regular aumentó 7.7 por ciento de enero de 2024 a enero de 2025. Dicho aumento es de hasta 4.1 puntos arriba de la inflación, que fue de 3.59 por ciento. ¿Qué tiene que ver el tipo de cambio con el precio de la gasolina? El columnista de El Financiero explica lo siguiente: “México importa la mayor parte de su gasolina desde EU, donde el precio subió 3 por ciento en 2024. Sin embargo, el peso se depreció cerca de 20 por ciento frente al dólar, lo que encareció el precio en pesos de la gasolina importada en aproximadamente 23 por ciento”. Menos subsidios y más recaudación: La Ley de Ingresos fijó 473 mil 578 millones por IEPS a las gasolinas, lo cual representa 17 por ciento más de lo recaudado en 2024. Sin embargo, el gobierno no quiere repetir los subsidios del año pasado porque no hay elecciones y busca reducir el déficit.

El sector privado y la Secretaría de Hacienda han fijado diferentes posturas para unificar el precio de la gasolina en México. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

¿Cuáles son las consecuencias de unificar el precio de la gasolina?

A pesar de las propuestas y posibles acuerdos que se han planteado, si Pemex no baja su precio y Hacienda no reduce el IEPS, solo habría una forma de llegar a un precio tope de la gasolina.

El precio de 24 pesos por litro se lograría al reducir por presión política el margen de ganancias de las gasolineras. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Enrique Quintana, habría los siguientes riesgos:

Menos estaciones de servicio, es decir, desaparición de marcas porque aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue dominando el mercado, hay otras opciones de combustible.

es decir, desaparición de marcas porque aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue dominando el mercado, hay otras opciones de combustible. Además, con ello aumentaría el huachicol. La razón son las ‘soluciones apresuradas’ que ocasionarían mayores problemas.

¿Cuáles son los estados que venden la gasolina más cara?

Quintana Roo es el estado que vende más caro el litro de gasolina, ya que el precio promedio es de 25.624 pesos por litro, seguido de Nayarit (25.46 pesos), Baja California Sur (25.27), Oaxaca (25.18), Guerrero (25.15), Durango (25.08), Zacatecas (25.06) y Michoacán (25.01).

Otros 17 estados del país presentan un precio promedio que supera el objetivo puntual de los 24 pesos, como Sinaloa (24.821 pesos por litro), Colima (24.772), Nuevo León (24.733), Aguascalientes (24.701), San Luis Potosí (24.699) y Guanajuato (24.678), por mencionar algunos.

La CDMX mantiene un precio promedio de gasolina Magna de 24.30 pesos por litro, lo cual rebasa en 30 centavos el precio tope que quiere imponer Claudia Sheinbaum.

En tanto, los únicos estados que venden gasolina barata, es decir, por debajo del promedio, son Puebla (23.95 pesos), Querétaro (23.94), Tabasco (23.74), Baja California (23.73), Tlaxcala (23.72), Chihuahua (22.58) y Tamaulipas (22.02).

*Con información de Héctor Usla