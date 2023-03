Banqueros descartan que ‘pleitos’ políticos en México afecten inversiones

Banqueros de las principales instituciones financieras de México coincidieron que los ‘enfrentamientos’ políticos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la llamada ‘oposición’, así como las próximas elecciones presidenciales de 2024 no afectarán las posibles inversiones que podrían llegar al país a través del nearshoring ni generan desconfianza en la economía mexicana.

Cuestionados sobre este tema durante el Foro Meet Point ‘Perspectivas de la Banca’ de EL FINANCIERO, Eduardo García Lecuona de Intercam Grupo Financiero, Jorge Arce de HSBC México y Lorenzo Barrera Segovia de Grupo Financiero Base señalaron que México cuenta con instituciones fuertes y una vida democrática madura, que permite el confrontamiento político sin que este afecte la confianza de empresarios e inversores.

“En cualquier democracia pasa esto. El hecho de que México tenga reglas en las cuales puede haber alternancia política, podamos votar por nuestros gobernantes, que se puedan discutir puntos de vista y utilizar las Cortes no habla mal del país, ¡eso habla bien del país!”, sentenció Jorge Arce, director de HSBC México.

“Estamos madurando como país y democracia, todo lo que estamos discutiendo es válido. Que lo podamos hacer en paz, a través de seguir la reglas, de seguir la Constitución es muy importante”, añadió.

Sobre este tema, Eduardo García Lecuona, presidente ejecutivo de Intercam Grupo Financiero, dijo que la alternancia política ya es parte de la vida democrática de México y que los ‘dimes y diretes’ políticos no trascienden fronteras.

“Es parte de la dinámica del poder. Este gobierno que tenemos ahora ha sido muy disciplinado en la parte económica y yo me siento tranquilo en ese aspecto. Obviamente todo lo que se oye causa ruido, pero a mí me impresiona que cada que hablo con un empresario extranjero en México no ven ese ruido”, dijo.

Finalmente, Lorenzo Barrera Segovia, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Financiero Base coincidió en que a los bancos no les preocupa la vida política de México.

“México es un país democrático, vamos a tomar buenas decisiones y estamos avanzando. Tenemos muchas oportunidades y tenemos que aprovecharlas y que se hagan realizad”, indicó.