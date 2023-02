Rechaza Nahle costo doble de refinería; solventarán observaciones de ASF

Rocío Nahle, secretaría de Energía, descartó que se haya pagado el doble por la refinería de Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, como detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en breve entrevista con medios de comunicación previa a la conmemoración del Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero realizada en el Patio Central de Palacio Nacional.

“No, no es cierto, la Auditoría Superior de la Federación nos observó 115 millones, que equivale al .07% de lo que se ejerció en el 2021″.

Comentó que se tienen 30 días para solventar las observaciones.

“Cada año no se ha hecho observaciones, el 1%, el 2%, este año, el 2021 fue .07%, son 115 millones que se van a solventar todas las observaciones, no hay ningún problema y no se pagó nada doble”.

Aseguró que el costo final de la obra se tendrá el próximo 1 de julio, cuando se prevé se extraiga el primer barril de petróleo, dado que la refinería sigue en etapa de integración.

El costo original estaba programado en 8 mil millones de dólares, pero la ASF detectó que el costo se elevó 2.6 veces más.