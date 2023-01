México tiene ventajas para atraer inversión: Blackrock

México reúne las características para ubicar producción y cadenas de suministro hacia EU como parte del fenómeno natural de las empresas de acercarse, al mismo tiempo que el capital privado siempre busca el mejor retorno de la inversión, reconoció Larry Fink, presidente y director general de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo.

“Cuando vemos a México, su ventaja es que tiene salarios más bajos que en China, tiene gente capacitada, tiene una política muy a favor del empresariado y se pueden transportar los productos por tren para llevarlos a Estados Unidos, así que todo eso no solo es ‘friendshoring’, no solo es hacer economía afuera del país de uno, sino que se trata de cambiar el comercio, y México no es el único beneficiario de esto, también Europa, Turquía, por supuesto Indonesia, Asia del Sureste se beneficiará de esta nueva forma de comercio”, dijo en un panel del Foro Económico Mundial en Davos.

Más allá del llamado ‘friendshoring’, que es apoyarse solo en aliados económicos para la relocalización de cadenas de proveeduría, la atracción de inversiones se debe a la resiliencia de EU con salida a dos océanos, y al contar con “dos aliados, uno al norte y otro al sur, es una ventaja geopolítica, el tener de vecinos a Canadá y a México, pero también otros países de Latinoamérica pueden ser beneficiarios de eso, especialmente Brasil”, apuntó.

Con la visión del empresariado, Fink consideró que buscar retornos seguros siempre es lo que se busca entre las empresas y es un fenómeno natural comerciar con aliados más cercanos.

En este contexto, Klaus Schwab, fundador y presidente del WEF, dijo que el mundo enfrenta la fragmentación comercial, económica, social pero la más crítica y la que se debe resolver como primer paso, es la división de las naciones entre quienes tienen una actitud más constructiva frente a las que no hacen nada o hasta buscan la confrontación.

Piden diversificar proveedores

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que la relocalización de las cadenas de proveeduría concentrándose en un solo lugar es un riesgo para la economía global, ya que podría dejar a los países más vulnerables a las crisis, la diversificación ha demostrado reducir las posibles pérdidas económicas en caso de interrupciones de suministros.

“Las opciones de política como la relocalización podrían dejar a los países más vulnerables a las crisis. La investigación del FMI muestra que la diversificación puede reducir a la mitad las posibles pérdidas económicas por interrupciones del suministro”, señaló al destacar la necesidad de un enfoque pragmático sobre el fortalecimiento de la cadena de suministros.

“Los países deben sopesar cuidadosamente los costos, dentro y fuera del país, de las medidas de seguridad nacional en el comercio o la inversión. También necesitamos desarrollar barandas para proteger a los vulnerables de acciones unilaterales”, agregó en un artículo publicado en el blog del FMI, en el marco de la reunión del WEF, en la que el tema central es la fragmentación mundial.

Por su parte, Ngozi Okonjo, directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), hizo un llamado a la diversificación del comercio y puso en duda el confiar en países “amigos”.

“Cuando se habla de friendshoring, de subcontratar a un país amigo, uno piensa inmediatamente en Europa, Estados Unidos y alguno que otros mercados emergentes. Yo lo que les pido es que diversifiquemos porque muchos de estos otros lugares cuando tienen un entorno adecuado para la inversión pueden ser candidatos para construir resiliencia, para diversificar las cadenas de suministros”, destacó durante su intervención en el evento que se realiza en Davos, Suiza.