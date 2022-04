¿Vives estresado por tu retiro y las deudas? Eres del 90% sin bienestar financiero en México

Pese a que la pandemia de COVID impulsó la conciencia entre la población en cuanto a su salud personal y financiera, apenas 10 por ciento de los trabajadores mexicanos tienen un bienestar financiero y el resto enfrenta estrés por cuestiones de dinero y trabajo, reveló el Primer Reporte Anual de Bienestar Financiero.

En la encuesta, elaborada por Invested, se dio a conocer que los mexicanos pasan 14 horas con 51 minutos al mes preocupados por temas como el retiro, gastos del día a día, deudas, gastos médicos para la jubilación y dependientes económicos, como hijos u otros familiares.

Siendo la distribución del dinero el factor que no deja dormir a los mexicanos, se detalló que 41.16 por ciento de los encuestados destinan entre 20 por ciento y 50 por ciento de sus ingresos mensuales en pagar sus deudas y otro 18 por ciento da más de la mitad de su salario para hacer frente a sus obligaciones financieras.

“El bienestar financiero tiene que ver con un tema de conciencia. Muchas veces vemos que la gente está inmersa en su trabajo, el día a día, llega el fin de semana y a lo mejor lo que queremos es reunirnos con nuestros seres queridos y muchas veces no nos detenemos a analizar qué es lo que quiero como persona”, opinó Christian Hauswaldt, CEO de Invested.

En la presentación del reporte, en el que también colaboró la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), agregó que, respecto al ahorro, 28 por ciento señaló no tener ninguna reserva para hacer frente a algún percance, como una enfermedad o la pérdida del empleo; 20.90 por ciento tiene un mes de gasto disponible; y 22.5 por ciento entre uno y tres meses.

“Se han eliminado programas educativos de ahorro, de finanzas personales, se ha dejado un poco a la libertad individual tomar decisiones en ese sentido. Atender el problema lleva tiempo, la formación de hábitos formales de ahorro es un tema personal, aunque las empresas están aportando a romper este tipo de inercias”, dijo Moisés Pérez Peñaloza, Head of Retirement and Financial Wellbeing en Aon Latin America.

Retiro y protección

Contrario a lo que se piensa de que las personas no ahorran para su jubilación, dijo el CEO de Invested, 41.93 por ciento sabe que tiene una cuenta individual en una Afore, pero no sabe cuánto dinero tiene acumulado; otro 31 por ciento no hace nada por mejorar aportar para su retiro.

No obstante, la gran mayoría de los empleados quiere retirarse a los 60 años, pero apenas 50 por ciento conoce el monto mensual con el que quieren hacerlo.

Dado que el estudio está elaborado con datos de mil 555 empleados, se demostró que varios de ellos contaban con un seguro como prestación, pero 79.8 por ciento desconocía sus características, como la suma asegurada, el deducible y coaseguro.