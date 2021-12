¡Tranquilos todos! No habrá guerra comercial por autos eléctricos...por ahora

La propuesta de incentivos fiscales para coches eléctricos en Estados Unidos nubló con rapidez la relación comercial. No obstante, la probabilidad de un aguacero aún parece lejana, según expertos.

Alejandro Gómez, del despacho Foley & Lardner México, considera que los mexicanos y canadienses recorrerán los procesos formales dentro del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) antes de implementar un golpe arancelario.

“Creo que no hay riesgo de guerra comercial, porque ya México ha señalado que va a iniciar el proceso en temas del T-MEC. Una guerra comercial es tú me pegas y yo te pego el doble... No estamos ante esa situación”, dijo.

Gustavo Uruchurtu, abogado experto en comercio exterior, concordó con que lo más pertinente para México y Canadá sería apegarse a las vías formales de sus tratados.

Ambos gobiernos tienen la facultad para imponer aranceles sin acudir al T-MEC o a la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero esto sería “un juego muy duro” y, a su vez, una violación a los acuerdos firmados.

“De que podrías hacerlo, el Ejecutivo tiene la facultad de aumentar y disminuir los aranceles... Lo que pasa es que tienes el freno del tratado comercial”, dijo.

Moisés Zavaleta, exnegociador de varios tratados comerciales, explicó que el camino formal sería abrir un panel de resolución de controversias.

“Lo que se señala dentro del T-MEC es que, si no se llega a una solución y la otra parte no quita la medida que está causando los efectos, entonces se podrían tomar medidas equivalentes para poder resarcir el impacto”, apuntó.