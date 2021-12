Buen Fin 2021 da el mejor noviembre a la ANTAD desde 2011: ventas crecen 9.3%

En noviembre la Asociación Nacional de Ventas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registró un alza del 9.3 por ciento a ventas comparables, aquellas con más de un año en operación, y a totales 11.2 por ciento.

Este indicador es una desaceleración respecto a octubre, cuando las ventas de los agremiados a la asociación que preside Vicente Yáñez, crecieron 11.6 y 13.6 por ciento, a tiendas comparables y totales, respectivamente.

“A pesar de que no llegó al doble dígito estrictamente hablando, repite prácticamente tres veces los niveles vistos desde septiembre, cuando ya las bases comparativas son menos complejos o tienen menos consideraciones extraordinarias”, comentó Carlos Hermosillo, analistas especializado en consumo.

Asimismo, se coloca como el mejor onceavo mes del año desde 2011, cuando fue la primera campaña del Buen Fin, y las ventas subieron 14.6 por ciento a totales y 22.4 por ciento a totales.

La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer que la campaña Buen Fin 2021 acumuló ventas por 192 mil millones de pesos, 20 por ciento por debajo de los 239 mil millones de pesos esperados.

En términos reales, descontando la inflación que el INEGI colocó en 7.37 por ciento para noviembre, las ventas de la Asociación que integra a Chedraui, Liverpool, 7-Eleven, GrupoAxo, entre otras, se elevaron 1.8 por ciento a tiendas comparables, y 3.6 por ciento a totales.

“Lo que sí, me parece que la mayor parte del avance de las ventas de noviembre viene por ticket, a su vez movido por inflación, no por más consumo, mientras que el tráfico me parece que si crece debe ser poco”, agregó Hermosillo.

Entre enero y noviembre, los ingresos de los agremiados de la ANTAD acumularon los mil 169 millones de pesos un incremento del 1.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2020, esto pese la baja de Oxxo, Alsea, Party City y Recubre.

La ANTAD agrupa a 100 empresas de diferentes sectores como Chedraui, La Comer, HEB, Soriana, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, 7-Eleven, C&A, GrupoAxo, entre otros, que en conjunto tienen más de 68 mil tiendas con una superficie de 24 millones de metros cuadrados.