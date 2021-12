Así debe proceder Victoria Rodríguez Ceja, según especialistas

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones el dictamen que ratifica a Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del Banco de México (Banxico), cargo que asumirá a partir del primero de enero de 2022. A las 15:38 horas, Olga Sánchez Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta le tomó la protesta de Ley.

Ayer el peso cerró en 21.34 unidades, su menor nivel desde el 23 de noviembre, cuando se confirmó la noticia de que el presidente López Obrador había retirado la nominación del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, para estar al frente del banco central.

La primera prueba de fuego para Rodríguez Ceja será en la decisión de política monetaria de Banxico programada para febrero del próximo año.

“Si quiere comenzar a construir una buena credibilidad como banquera central y facilitar su labor durante los próximos seis años, debería comenzar con un mensaje claro de tono halcón (de política restrictiva), con un aumento de 50 o 75 puntos base en la tasa”, señaló el economista Mario Correa.

El especialista advirtió que si los mercados interpretan que será “complaciente” con la inflación porque es demasiado “sensible” a las preocupaciones por el crecimiento, entonces las reacciones podrían ser marcadas y las consecuencias desafortunadas, las cuales se reflejarían en presiones en el tipo de cambio, tasas de interés, así como en salidas de capitales.

“Estamos ante el brote inflacionario más serio desde el 2001, y desde mi punto de vista se requiere una postura monetaria mucho más firme para evitar que la inflación se quede mucho tiempo por arriba del objetivo”, recalcó.

CLAVE, DEFENSA DE LA AUTONOMÍA

En el marco del ‘Foro EF Meet Point. Dólar y Banco de México ¿qué se ve en el horizonte?’, de El Financiero, expertos coincidieron que Victoria Rodríguez tiene que abogar por la institucionalidad del organismo central.

Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse para América Latina, apuntó que “va a ser bien importante que Victoria Rodríguez defienda a la institución (Banxico), como Alejandro Díaz de León lo hizo”, pues rememoró que hace un año el senador Ricardo Monreal impulsó una iniciativa para reformar la legislación del banco en materia de compra de divisas en efectivo, y Díaz de León defendió la autonomía del organismo central.

“Necesitamos que sea una muy buena portera, que no le metan ‘goles legislativos’ para que la ley del banco y el marco legal siga siendo lo que es hoy en día, y así dormiremos más tranquilos”, expuso.

Indicó que los inversionistas se mantendrán a la expectativa de las decisiones que tomará la funcionaria.

En tanto, Marco Oviedo, especialista en economía por la Universidad de Yale, coincidió en que la próxima gobernadora tiene que despejar las dudas que se han generado respecto a la autonomía de Banxico.

“Es un trabajo que tiene que realizar Victoria desde cero; lo que hizo el miércoles con el discurso (ante el Senado) es un paso, todos tienen dudas, sobre todo porque hay fuerzas dentro de Morena, quien ahora es quien controla todo, de empezar a cambiar las cosas”, indicó.

Agregó que en el caso de Rodríguez Ceja no ve tan claro el compromiso con el banco central. “Con Victoria no lo veo, porque siempre ha sido, y el mismo Presidente lo dijo, es leal. Entonces, va a ser un test para Banxico; para el resto de la Junta, el evitar que, en un momento de crisis empiecen voces que quieran salirse del arreglo institucional que tiene el banco, y precisamente, no solo que la credibilidad sufra, sino también la autonomía”