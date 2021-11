Empresariado de México, EU y Canadá suman músculo contra reforma eléctrica

La comunidad empresarial de México, Estados Unidos y Canadá externó su preocupación ante lo que calificó como esfuerzos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por reducir la participación de privados en el sector energético y privilegiar a las paraestatales.

A unas horas de la reunión entre los jefes de Estado de las tres naciones, organizaciones empresariales aseguraron que se debe de garantizar un marco de certidumbre jurídica, transparente y legal, para seguir manteniendo las inversiones.

El Consejo Coordinador Empresarial, la Canadian Chamber of Commerce, la Chambre de Commerce du Canada y la US Chambers of Commerce lamentaron los esfuerzos de la administración federal por fortalecer a las paraestatales como CFE y PEMEX, y por desplazar a las energías renovables.

Afirmaron que se trata de un ‘golpe’ a las inversiones en materia de energía, y aseguraron que podría generar mayores costos y menos empleos para los países.

“Los sectores privados de Estados Unidos y de Canadá están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético. Los intentos por favorecer empresas del Estado en detrimento de proveedores de energías renovables minan la certidumbre de inversiones y auguran mayores costos, así como menores oportunidades para los trabajadores de nuestros países”, según un comunicado conjunto.

#Comunicado | Posicionamiento del sector privado de México, Estados Unidos y Canadá sobre la Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte. pic.twitter.com/is9juRtbPw — CCE (@cceoficialmx) November 17, 2021

Por otro lado, el CCE pidió a los tres gobiernos capitalizar las lecciones aprendidas en la pandemia y prepararse de mejor manera para el futuro, mejorando la coordinación de respuesta a emergencias y alineando la definición de industrias, así como el flujo de tráfico en la frontera.

Se prevé que en la reunión de este jueves entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reafirmen los lazos de las naciones y su integración.

Además, se espera que planifiquen una colaboración para poner fin a la pandemia de la COVID-19, así como para promover la seguridad sanitaria, la competitividad y crecimiento equitativo, y una visión regional para la migración, dijo la Casa Blanca la semana pasada.

Las cámaras empresariales instaron a los tres líderes a responsabilizarse mutuamente por la implementación total del acuerdo comercial que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en julio de 2020.

Los grupos pidieron un mayor diálogo entre los gobiernos, “y, cuando sea necesario, acciones de aplicación”.

Las cámaras de Canadá y México también expresaron su recelo por la interpretación estadounidense de las reglas de contenido regional para los automóviles que se comercializan libres de impuestos, lo que, según dijeron, podría representar riesgos para las cadenas de suministro integradas.

“Los sectores privados de Canadá y de México comparten preocupación por las interpretaciones divergentes de las reglas de origen del TMEC, y cómo la interpretación de Estados Unidos representa riesgos para nuestras cadenas integradas de suministro. Interesados en nuestro éxito y competitividad colectivos, hacemos un llamado a que los gobiernos entablen diálogo profundo con los sectores privados en estos y otros temas”, indicó el comunicado.

Con información de Bloomberg