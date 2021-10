Límite a deducción de donativos afectará solo a dos asociaciones: SAT

La modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que limita las deducciones a los donativos únicamente afectará a una o dos asociaciones, que estaban abusando del esquema, afirmó la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

“Hay en el país 10 mil donatarias autorizadas para obtener beneficios fiscales, pero las modificaciones fiscales solo van a afectar a una o dos, las cuales no tienen que ver con temas sociales, son fundaciones familiares”, advirtió en una reunión de trabajo con senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, para el análisis y discusión del Paquete Económico de 2022.

En entrevista al término de la reunión, respondió: “no puedo decir los nombres, pero sí los números, son 7 personas, son de la misma familia, históricamente se observa que acreditan, deducen, entre 150 millones y 350 millones de pesos al año y van directamente a sus fundaciones familiares, entonces de 10 mil donatarias autorizadas solo se verían afectadas en sus ingresos dos, que son fundaciones familiares”, dijo.

“No es violatorio de la Ley, porque la legislación lo permite, pero sí es un abuso”, recalcó el viernes pasado.

Se acabaron problemas de citas

En otro tema, el senador Sergio Pérez Flores, de Morena cuestionó si el SAT tiene la capacidad de atender a los jóvenes ante la nueva obligatoriedad de que se registren, ya que recientemente no ha habido la capacidad e incluso se dio el problema de venta de citas.

Demandó dejar una reserva en la Ley, que permita a los jóvenes no registrarse en caso de que no puedan ser atendidos por el SAT. Buenrostro respondió que ya no hay problemas con las citas.

“La tecnología del SAT es de las más grandes de América Latina, ya que facturamos 274 facturas por segundo. Queremos llegar a sistemas en que la gente solo tenga que pararse en el SAT cuando se va a registrar por primera vez, cuando va a crear una empresa, cuando se liquida o cuando hay una fusión o escisión y todo lo demás tendrá que poder hacerse en línea”, expuso.