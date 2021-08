Gerardo Esquivel responde a AMLO... defendiéndolo

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, rompió el silencio... defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a las críticas en su contra.

Luego de que AMLO lo calificara en la mañanera como “ultratecnócrata”, Esquivel aseguró que el disenso no necesariamente es confrontación, además de que la crítica es parte de la deliberación pública.

En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida. — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) August 18, 2021

López Obrador se lanzó en su mañanera de este miércoles contra Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores que él nombró para el Banxico, luego de que el economista señalara que no se puede pagar deuda con activos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La intención de utilizar una partida aprobada recientemente por el FMI para el pago de deuda fue una propuesta del mandatario.

“Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados”, dijo el titular del Ejecutivo en la ‘mañanera’.

A esta sugerencia el subgobernador Esquivel contestó la semana pasada que, por ley, esa partida no se puede utilizar para pagar deuda.

“Si llegan 12 mil millones de dólares más, se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1 por ciento por el manejo de ese dinero, y el Gobierno de México, la Hacienda pública tiene que pagar intereses por su deuda del 4 por ciento, ¿por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y, nos ahorramos intereses”, cuestionó López Obrador al mismo tiempo en el que detallaba el porqué de esta decisión.

En tanto, adelantó que este planteamiento se presentará formalmente ante el Banco Central.

A principios de agosto, el FMI aprobó la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, la más alta en la historia del fondo.

Los DEG responden a apuntalar la liquidez mundial y favorecer con ello la recuperación de la crisis del COVID-19, esto entrará en vigor el 23 de agosto de 2021.

Dichos recursos serán acreditados a los países en proporción con sus actuales cuotas en la institución.