Estos son los sectores de México que podrían recibir ‘una manita’ del plan de infraestructura de EU

El Senado de Estados Unidos aprobó el martes un plan de infraestructura que tendrá un impacto positivo sobre la economía mexicana, según han señalado analistas.

El plan de 1.2 billones de dólares (equivalente al Producto Interno Bruto de México) destinará 550 mil millones en nuevo gasto federal, el cual se distribuirá durante los próximos cinco años. El resto del dinero viene de fondos que normalmente se consignarían de forma anual.

El presidente de EU, Joe Biden, afirmó que la mayor parte de los beneficios irán hacia las familias trabajadoras.

Estos son los sectores que se verán beneficiados:

Exportaciones mexicanas

Estas podrían duplicarse si la administración actual aprovecha las oportunidades que le dará el plan de EU, según Ernesto O’Farril, presidente de Grupo Bursamétrica.

Sector automotriz

Los beneficios sobre la economía mexicana en el campo automotriz y electrónico se hará más evidente en el mediano plazo, según Joel Virgen, director de análisis de Out of the Box Economics.

Sector construcción

El plan también podría beneficiar a las empresas mexicanas que operan como proveedoras para la construcción estadounidense. También a aquellas que forman parte de las cadenas productivas, indicó Amín Vera, director de análisis económico de BW Capital.

Actividad industrial

Este sector se beneficiaría en mayor medida, según Alain Jaimes, analista económico de Signum Research.

Inversión y empleo

El plan de infraestructura de EU dará un impulso a las inversiones y al empleo, ya que el 80 por ciento de los sistemas de conectividad, electrónicos, plásticos, que requieran para los distintos proyectos considerados, serán de manufactura mexicana, según Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index).

Con información de Guillermo Castañares y Leticia Hernández