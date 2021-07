Analistas ven riesgo de alza de combustibles tras suspensión de empresas energéticas

La decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de suspender a 82 empresas del padrón de importadores y exportadores ha provocado incertidumbre en el mercado energético, además de que podría traducirse en un alza de precios en combustibles, señaló Ramsés Pech, analista del sector energético.

El especialista detalló que hasta junio de 2021 había 180 empresas en el padrón para importar y exportar, pero les quitaron los permisos a 58 empresas, por lo que ya únicamente quedaron 122 empresas con permisos vigentes para importar.

“Lo más importante sería saber la razón por la que quitaron los permisos y por qué el SAT tomó esta decisión en cada uno de los casos, podría subir el precio de combustibles si algunas de las espuelas que está revisando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son clausuradas y no pueden enviar producto, todo tendría que ser trasladado por ruedas, lo que incrementaría el costo en algunas regiones que mueven por tren”, dijo.

César Cadena, presidente del clúster energético de Nuevo León, dijo que una de las razones por las que se les pudo haber suspendido del padrón es porque no cumplían con la Ley de Almacenamiento.

“Habría que ver cuántas de estas empresas cumplían con la ley, ya que la Secretaría de Energía les dijo que si no tenían infraestructura para almacenar no les darían permisos. Muchas de estas compañías no quisieron invertir y no están preparadas para tener cinco o seis días de almacenamiento de combustibles”, indicó.

Agregó que por el momento no se esperan incrementos de precios en los combustibles, ya que desde hace un año la Secretaría de Energía no había renovado permisos para importar, por lo que las empresas afectadas no habían aportado al mercado y no hay riesgo de que falte producto.

Sin embargo, en el mediano y largo plazo las empresas que sí cuentan con permisos vigentes podrían encarecer el precio de los combustibles, ya que no habrá competencia, expresó César Cadena.

Pueden solicitar su reincorporación

Ramsés Pech puntualizó que las empresas a la que se les haya suspendido del padrón podrán solicitar que se deje sin efectos la medida.

“Si la Administración Central de Operación de Parones (ACOP) no cuenta con los elementos o medios suficientes para corroborar si el contribuyente desvirtuó o subsanó la irregularidad por la cual fue suspendido, se remitirán a la unidad administrativa que haya generado la información que suscitó la suspensión, las pruebas, alegatos y elementos aportados por el contribuyente, a efecto de que esta última lleve a cabo el análisis y valoración de estos”, dijo el especialista.

De esta forma, las firmas tendrán un plazo no mayor a 15 días para subsanar o corregir omisiones o inconsistencias para que sean reincorporados al padrón, “siempre que previamente la ACOP haya verificado el cumplimiento de los demás requisitos”, subrayó.

KCS reporta interrupciones en importación de gasolinas

Patrick Ottensmeyer, presidente y director general de la empresa ferroviaria Kansas City Southern (KCS), dijo que debido a los cambios regulatorios en México se está limitando la importación de productos refinados energéticos como combustibles, lo que afectará el desempeño de su empresa para el cierre del año.

“Son dos tercios de la demanda (de gasolinas) de México que debe importarse, y la mayor parte proviene de Estados Unidos y no hay nadie mejor posicionado que KCS para llevar eso desde la costa del Golfo de Estados Unidos a México. Eso nos da mucha confianza de que sigue siendo un gran negocio para nosotros”, explicó el directivo en conferencia con analistas.

En el primer semestre de 2021, la empresa reportó ingresos por 179.7 millones de dólares solo por la importación de combustibles en el país, 86.2 por ciento superior a lo reportado en igual lapso del año pasado.

Con información de Axel Sánchez