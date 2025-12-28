¿Cuándo se juega la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara? Fechas y horarios oficiales

La Serie del Caribe 2026 se disputa en Jalisco. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com / www.seriedelcaribe.net).

La Serie del Caribe 2026 se disputa en Guadalajara, Jalisco y ya tiene fechas, sede, calendario oficial y precios de los abonos.

El país tomó la responsabilidad de organizar el torneo luego de que República Dominicana, Puerto Rico y el propio México declinaron asistir a una edición originalmente prevista en Venezuela, debido a problemas de logística.

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, explicó que la organización se asumió como un reto de último momento, pero con la experiencia suficiente para cumplir con los estándares del certamen.

“Como buen país echado para adelante, tomamos el reto con gusto; hay presión porque entramos al rescate de último minuto, pero tenemos la capacidad”, dijo Escobar a EFE, “Jalisco lleva una inercia como organizador del Mundial de fútbol y la Serie del Caribe será como una cereza del pastel; no me preocupa la plaza; hay solidez en todos los aspectos, de infraestructura y como lugar turístico".

República Dominicana fue campeón de la Serie del Caribe Mexicali 2025 tras vencer por la mínima 1-0 a México en la Final. FOTO: JIMMY MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM (Jimmy Martínez García)

Equipos participantes en la Serie del Caribe 2026

El certamen reúne a seis equipos: los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos equipos de México. La competencia no cuenta con representación de Venezuela en esta edición.

Los dos equipos mexicanos participarán bajo la denominación de México Rojo y México Verde, conforme al reglamento de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

México Rojo , campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico

, campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico México Verde , subcampeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico

, subcampeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico Campeón de República Dominicana

Campeón de Puerto Rico

Campeón de Panamá

En la edición anterior, disputada en Mexicali, los Leones del Escogido de República Dominicana vencieron en la final a los Charros de Jalisco.

En el historial del certamen, República Dominicana lidera el palmarés con 23 títulos, seguida de Puerto Rico (16), México (9), Cuba y Venezuela (8), Panamá (2) y Colombia (1).

México tiene dos equipos en la Serie del Caribe 2026. FOTO: JIMMY MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM (Jimmy Martínez García)

Calendario de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, Jalisco

La edición 68 de la Serie del Caribe se celebra del domingo 1 al sábado 7 de febrero de 2026 en Guadalajara.

Todos los encuentros son en el Estadio Panamericano, inmueble que ha sido sede de eventos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol 2017, el Premier12 2024 y la Serie del Caribe 2018. El recinto cuenta con una capacidad cercana a los 16,500 aficionados.

La Serie del Caribe 2026 tiene el formato de todos contra todos durante la fase preliminar, que se extiende del 1 al 5 de febrero. Cada jornada tiene dos juegos diarios, con un equipo descansando por fecha.

Al término de la ronda clasificatoria, los cuatro mejores equipos avanzan a las semifinales, programadas para el viernes 6 de febrero, mientras que la final es el sábado 7 de febrero.

Los partidos de la fase preliminar se juegan de forma regular a las 2:00 p.m. y 7:00 p.m., hora local de Guadalajara. Para Puerto Rico y República Dominicana, los encuentros se transmitirán dos horas más tarde, y en Panamá una hora antes.

Jornada inaugural: Domingo 1 de febrero

La actividad comienza el domingo 1 de febrero de 2026, con los siguientes encuentros, en hora del centro de México:

Juego 1: México Verde vs. Puerto Rico — 1:00 PM

México Verde vs. Puerto Rico — Juego 2: República Dominicana vs. México Rojo — 7:30 PM

Previo al segundo encuentro se realizará la ceremonia de inauguración del torneo. En esta jornada, Panamá descansará.

Fase preliminar: Lunes 2 de febrero

Juego 3: Puerto Rico vs. República Dominicana — 2:00 PM

Puerto Rico vs. República Dominicana — Juego 4: México Rojo vs. Panamá — 7:00 PM

Fase preliminar: Martes 3 de febrero

Juego 5: Panamá vs. México Verde — 2:00 PM

Panamá vs. México Verde — Juego 6: México Rojo vs. Puerto Rico — 7:00 PM

Fase preliminar: Miércoles 4 de febrero

Juego 7: Panamá vs. República Dominicana — 2:00 PM

Panamá vs. República Dominicana — Juego 8: México Verde vs. México Rojo — 7:00 PM

Fase preliminar: Jueves 5 de febrero

Juego 9: Puerto Rico vs. Panamá — 2:00 PM

Puerto Rico vs. Panamá — Juego 10: República Dominicana vs. México Verde — 7:00 PM

Semifinales: Viernes 6 de febrero

Las semifinales se disputan el viernes 6 de febrero, enfrentando al primer lugar contra el cuarto, y al segundo contra el tercero. El orden de los horarios dependerá de la clasificación de los equipos mexicanos.

Si al menos un representante de México avanza, su partido se programa en el horario nocturno. En caso de que ambos equipos mexicanos se enfrenten entre sí, ese duelo también se jugará en el turno estelar.

Semifinal 1: 3.er lugar vs. 2.º lugar — 2:00 PM

3.er lugar vs. 2.º lugar — Semifinal 2: 4.º lugar vs. 1.er lugar — 7:00 PM

Final: Sábado 7 de febrero

La final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebra el sábado 7 de febrero a las 7:00 de la noche, con los ganadores de las semifinales.

Final: Ganador SF1 vs. Ganador SF2 — 7:00 PM

¿Dónde comprar boletos para la serie del Caribe 2026?

En el sitio oficial de los Charros de Jalisco se anunciaron los abonos para la Serie del Caribe 2026, los cuales incluyen el acceso a todos los juegos y están disponibles a través de Boletomóvil. Por el momento, no se han anunciado los boletos individuales.

Las localidades de mayor costo de los abonos corresponden a las zonas VIP y VIP Lateral, ambas con un precio de $28,600.00 pesos, seguidas por Planta Baja Central, con un costo de $23,270.00 pesos.

Las opciones más accesibles corresponden a las áreas de Planta Alta Lateral, con un precio de $8,970.00 pesos, así como Lateral Preferente Alta y Lateral Alta Primera Base, cuyos abonos tienen un costo de $7,670.00 pesos.

VIP Lateral: $28,600.00

$28,600.00 VIP: $28,600.00

$28,600.00 Planta Baja Central: $23,270.00

$23,270.00 Premier Tercera Base: $21,450.00

$21,450.00 Premier Primera Base: $21,450.00

$21,450.00 Planta Baja Tercera Base Extremo: $16,770.00

$16,770.00 Planta Baja Tercera Base: $16,770.00

$16,770.00 Planta Baja Primera Base Extremo: $16,770.00

$16,770.00 Lateral Premier Primera Base: $16,770.00

$16,770.00 Lateral Premier Tercera Base: $16,770.00

$16,770.00 Planta Baja Primera Base: $16,770.00

$16,770.00 Butaca Preferente Primera Base: $15,470.00

$15,470.00 Lateral Preferente Tercera Base: $11,570.00 – $14,170.00

$11,570.00 – $14,170.00 Lateral Preferente Primera Base: $11,570.00 – $14,170.00

$11,570.00 – $14,170.00 Planta Alta Central: $10,270.00 – $12,870.00

$10,270.00 – $12,870.00 Lateral Tercera Base: $10,270.00 – $12,870.00

$10,270.00 – $12,870.00 Lateral Primera Base: $10,270.00 – $12,870.00

$10,270.00 – $12,870.00 Planta Alta Lateral Primera Base: $8,970.00

$8,970.00 Planta Alta Lateral Tercera Base: $8,970.00

$8,970.00 Lateral Preferente Alta Tercera Base: $7,670.00

$7,670.00 Lateral Preferente Alta: $7,670.00

$7,670.00 Lateral Alta Primera Base: $7,670.00

Con información de EFE