Liga MX Pumas vs. Monterrey: ¿Quién juega HOY 16 de marzo en la jornada 12 y dónde ver EN VIVO?

La Liga MX termina su doceava fecga con los duelos de Pumas UNAM vs. Monterrey y Pachuca vd. Tijuana

La jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga MX culmina este domingo 16 de marzo con dos encuentros cruciales: Pumas UNAM vs. Monterrey y Pachuca vs. Tijuana.

Los Rayados del Monterrey, liderados por el central español Sergio Ramos, visitan este domingo a los Pumas UNAM, uno de los partidos más atractivos de la doceava fecha que deben ganar para entrar entre los seis mejores clasificados que avanzarán a los cuartos de final.

Dirigidos por el argentino Martín Demichelis, los Rayados sufrieron su primer fracaso del semestre el miércoles pasado al ser eliminados por los Vancouver Whitecaps de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Rayados Monterrey tiene una de las nóminas más caras de la Liga MX. (Foto: Mexsport)

Ahora, el cuadro cinco veces campeón de México solo aspira a obtener el título de la Liga MX para darle una alegría a sus aficionados, inconformes con del rendimiento de con una de las nóminas más caras del futbol mexicano.

Los Pumas UNAM atraviesan un buen momento al mando de su nuevo entrenador, Efraín Juárez, antiguo director técnico del Atlético de Nacional colombiano.

Juárez acabó con la racha de cuatro derrotas en fila de los Pumas y en dos partidos suma un par de victorias: en liga por 1-3 en casa del Puebla y por 2-0 en el partido de ida de su serie de los octavos de final ante el Alajuelense costarricense.

Los Pumas son undécimos en el Clausura con 14 puntos y al igual que el Monterrey, noveno con 16 unidades, luchan por entrar entre los seis mejores al término de las 17 jornadas de la fase regular.

Horarios y canales de la Liga MX 2025: ¿Dónde y a qué hora puedo ver el partido de hoy 16 de marzo en vivo?

El domingo 16 de marzo se disputarán dos partidos.

Pumas UNAM vs. Monterrey

Horario : 18:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión : Televisa, TUDN, VIX

: Televisa, TUDN, VIX Sede: Estadio Olímpico Universitario

Pachuca vs. Tijuana

Horario : 20:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión : Por definir

: Por definir Sede: Estadio Hidalgo

Martín Demichelis se juega su puesto en Rayados

Demichelis se juega su continuidad como entrenador de los Rayados, por lo que si pretende seguir con su proyecto en el conjunto tiene que sumar un triunfo sobre los de la UNAM, que los podría catapultar hasta el quinto lugar.

En sus últimos cinco partidos, tanto en el torneo local como en la Concacaf, los Rayados apenas suman una victoria, una derrota y tres empates.

Demichelis no ha justificado la fuerte inversión que ha hecho la directiva en su plantilla, encabezada por Ramos, con un sueldo por encima de los tres millones de dólares anuales, y que tiene también a otros ex del Sevilla: el argentino Lucas Ocampos, el mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona y el español Óliver Torres, además de Sergio Canales, ex del Betis.

Martin Demichelis, director técnico de Monterrey, se juega el puesto ante los malos resultados. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Liga MX 2025: ¿Cómo va la tabla general de posiciones HOY 16 de marzo en la jornada 12?

Con los primeros partidos de la Jornada 12 el viernes 14 de marzo, como la goleada de Toluca a ‘la Franja’, que los recibió en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El sábado 15 de marzo en la jornada 12 de la Liga MX no fue la excepción. Hubo partidos como el de ‘la Máquina’ del Cruz Azul, que ganó 3-0 al Atlético de San Luis, por ejemplo.

Con estos encuentros, hubo quienes subieron, otros que se mantuvieron y aquellos que peligran su sitio. La tabla antes de los partidos de hoy 16 de marzo queda así:

Fechas y resultados de la jornada 12: ¿Cuáles son los otros juegos del futbol mexicano 2025 este fin de semana?

La Jornada 12 del Clausura 2025 inició el viernes 14 de marzo y se ha desarrollado de la siguiente manera: