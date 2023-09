Luis Rubiales muestra un WhatsApp que recibió del staff técnico después del beso a Jenni Hermoso

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol, continuó su defensa respecto al caso del beso a Jenni Hermoso durante la final del Mundial Femenil.

En una charla exclusiva para el programa británico TalkTV, el español señaló reveló que había recibido un mensaje de apoyo por parte de un miembro del cuerpo técnico de la Selección Femenil Española. No obstante, días después, la persona se había retractado de forma ‘indirecta’.

¿Qué decía el mensaje que Luis Rubiales reveló?

Luis Rubiales comentó por primera vez el contenido de un whatsapp que recibió el 23 de agosto, tres días después de que España se coronara como campeona del mundo.

“Quiero hacer algo que no he hecho, y es leer un mensaje de una persona que estaba en el autobús. Porque esto explica qué ha ocurrido. Una persona del staff, el día 23 de agosto, ya en España, me manda este mensaje”, señaló el exdirectivo a Morgan.

Según el mensaje que leyó Rubiales, la persona le agradecía el apoyo y las cosas que el español había hecho por el equipo.

“Nos lo has dado todo y has sido una parte importantísima de todo lo conseguido”, destaca.

Los agradecimientos continúan y destacan el impacto que Rubiales había tenido en un momento como el triunfo en la Copa del Mundo, y lo que esto significaba él.

Luis Rubiales renunció a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. (Foto: EFE / JJ Guillén)

Para finalizar, la persona expresa su apoyo a Luis Rubiales tras los señalamientos acerca del beso no consentido con Jenni Hermoso.

“Por último, puedo darte mi apoyo y mi ánimo en estos momentos. Que no se empañe todo esto por esas personas que quieren destruir y confundir. Sé que eres muy fuerte y vas a seguir luchando por tus creencias. Mucho ánimo, ‘Rubi’. Un abrazo fuerte’”, finaliza.

Tras terminar la lectura, el exfuncionario apunta que dos días después de recibir el mensaje la persona del staff, junto con otras 10, firmó una carta en la que señalaban el acto de Rubiales como “machista”.

“Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso es lo que yo pregunto”, dijo al periodista británico.

Luis Rubiales mantiene su postura respecto al beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales mantuvo su versión de que el “pico” a Jenni Hermoso había sido parte de un momento de euforia y que no tenía connotaciones sexuales.

”Creo que ha sido una bola de nieve, por varios intereses, algunos de ellos espurios, en contra de mí”, dijo, sin explicar a qué intereses se refería.

En la entrevista, el expresidente de la RFEF comparó su reacción a la que puede tener la gente cuando gana la lotería o la que tendrán los habitantes de Ucrania cuando finalice la guerra en su país.

Luis Rubiales durante la final de Futbol Femenil en Sidney. (Foto: AP)

”En ese momento la gente no pide permiso”, dijo Rubiales como defensa a su actitud y señaló que, al final, se había tratado de una “equivocación”.

Pese a la insistencia del entrevistador, el expresidente federativo evadió pedir perdón a Jenni Hermoso.

”Lo que ocurrió es malo para todos. Y repito que yo estaba allí, fue un beso fugaz en un contexto de alegría”, respondió una y otra vez Rubiales, que calificó lo sucedido de “anécdota”.

”Yo tengo mi versión, si otras personas cambian su versión no es asunto mío”, enfatizó.

*Con información de EFE