¿Quién fue Neil Currey, fisicoculturista que participó en Mr. Olympia y murió a los 34 años?

El fisicoculturista Neil Currey murió a los 34 años, según confirmó Milos Sarcev, quien fuera su entrenador, a través de sus redes sociales, en donde mandó un mensaje de despedida y sus condolencias a la familia y amigos del deportista.

“Una noticia absolutamente impactante y desgarradora: mi ex atleta Neil Currey murió. Mi último/mejor recuerdo de él fue esa cara sonriente después de ganar el New York Pro y cumplir el sueño de su vida de clasificarse para el Mr. Olympia. No tengo palabras y estoy lleno de dolor y tristeza”, escribió en Instagram en una publicación en donde compartió fotografías de su marcada figura, además de la captura de una videollamada.

No se ha confirmado oficialmente la causa detrás de su fallecimiento. Otra de las reacciones fue la de Hosstile, las vitaminas y suplementos que promocionaba. “Su dedicación a su oficio, su voluntad de apoyar a sus compañeros de equipo y a otras personas, su buena energía y su alegría fueron lo que se destacó cuando viene a la mente Neil. Nos aferramos a los recuerdos que tuvimos la suerte de compartir”.

Neil Currey formó parte de Mr. Olympia. (Foto: Instagram @milossarcev)

La trayectoria del fisicoculturista Neil Currey

Currey nació en el Reino Unido y practicaba futbol en la escuela, por lo que comenzó con el levantamiento de pesas en la juventud previo a interesarse por el gimnasio y seguir una dieta estricta. En el culturismo se inició en 2017.

De acuerdo con Generation Iron Fitness Network, uno de sus primeros amateurs fue el NPC Worldwide Amateur Olympia en 2018, en el que se coronó y obtuvo su Pro Card. En 2019 debutó en la IFBB en la competencia Classic Physique y finalizó séptimo. Quedó en segundo lugar en el Tampa Pro de 2021 y tercero en el Pittsburgh Pro 2022.

También fue quinto en la categoría de músculo profesional en el Campeonato Mundial y en 2022 ganó el New York Pro, que le dio el boleto para la competencia Mr. Olympia, donde se posicionó en el puesto 16.