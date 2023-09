Dios los hizo... ¿Quién es Piers Morgan, periodista que entrevistó a Luis Rubiales?

Que Luis Rubiales haya concedido una entrevista al periodista Piers Morgan para anunciar su renuncia a la presidencia de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) posiblemente no fue por casualidad, sino por empatía y conveniencia.

Rubiales por fin renunció a su cargo en la (RFEF) después del conflicto suscitado por sus actos en la final del Mundial Femenil 2023 cuando se tocó los genitales en el palco y le dio un beso en la boca a Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación.

En un comunicado, Rubiales anunció que ha comunicado al presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, su “renuncia al cargo”, así como le ha informado de que ha hecho lo propio con su cargo como vicepresidente de la UEFA.

Además de este comunicado, Rubiales también anunció su dimisión en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan en su programa Piers Morgan Uncensored, en la que dijo que no podía continuar con su trabajo.

“Ellos saben que no se trata de mí. Algunos amigos muy cercanos me han dicho: ‘Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y seguir tu vida; si no, probablemente vas a dañar a las personas que amas y al deporte que amas”, explicó.

Piers Morgan y Luis Rubiales en la entrevista. (Twitter @piersmorgan)

Las polémicas de Piers Morgan

El británico Piers Morgan es considerado como uno de los periodistas más amarillistas y polémicos del Reino Unido por sus comentarios machistas y llenos de soberbia y prepotencia.

Comenzó su carrera en periódicos sensacionalistas como The Sun y The Daily Mirror.

“Mi propósito de año nuevo para 2019 es ser tan molesto, discutidor y tener razón tan insufriblemente sobre todo como en 2018″, publicó Morgan en su perfil de Twitter.

“Cero disculpas de antemano a todos los imbéciles llorones, susceptibles y fanáticos de lo políticamente correcto que se ofenderán horriblemente por todo lo que diga o escriba”, advirtió el periodista.

Sus burlas sobre los problemas de salud mental que manifestó Meghan Markle obligaron a la cadena ITV a prescindir de él en el programa Good Morning Britain luego de recibir 50 mil denuncias de espectadores.

Criticó la imagen y edad de Madonna y dijo que era “embarazoso verla tratando de ser una gatita sexual”. También cuestionó que Lady Gaga sufriera estrés postraumático luego de ser violada.

Pero lo mismo critica a mujeres que a hombres; al actor Daniel Craig lo llamó “Bond emasculado” por cargar a su hijo en un portabebé.

Con más de 8 millones de seguidores en Twitter, el 8 de marzo del 2022 preguntó en su cuenta que si ha ya había terminado el Día Internacional de la Mujer porque “estaba hambriento”.

Además de Rubiales, el periodista británico también ha entrevistado a Cristiano Ronaldo un par de veces, la última de esas cuando el portugués se quejó del trato que recibía en el Manchester United, en 2022.