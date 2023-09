América vs. Tigres: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO el partido amistoso en fecha FIFA?

Uno de los partidos amistosos más esperados del fin de semana es el de América vs. Tigres. (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

A pesar de que la actividad en la Liga MX se detendrá unos días por los partidos amistosos de la Selección Mexicana contra Australia y Uzbekistán como parte de la fecha FIFA, el balón no parará de rodar para los equipos nacionales.

Del 4 al 12 de septiembre se jugarán algunos partidos amistosos, para ‘no perder la forma’ en la cancha, aunque uno de los más esperados es el de América, que jugará de local ante Tigres en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

Sin embargo, habrá jugadores que, al ser seleccionados nacionales, no estén en este partido. Y si bien no va a sumarles puntos en la tabla general y tampoco será en suelo mexicano, sí promete que no se pierda la emoción en todos los fanáticos de la Liga MX.

¿Cómo llegan América y Tigres al partido?

En los partidos de la jornada 7 de la Liga MX, precisamente antes del parón de la fecha FIFA, América y Tigres jugaron para buscar la mejor posición de la tabla general.

América vs. Tigres América y Tigres se enfrentarán este domingo 10 de septiembre. (Cuartoscuro/ Edgar Negrete Lira)

América jugó en su casa, el Estadio Azteca, pero de visitante en contra de Cruz Azul, equipo al que le ganaron con un marcador 2-3. Sin embargo, el clásico joven terminó con los ánimos encendidos por Julián Quiñones.

Su resultado les permitió escalar a la sexta posición, y ahora cuentan con 11 puntos.

Tigres también sumó tres puntos, pero además le metió una goliza al Querétaro en el ‘Volcán’: el marcador terminó 5-0, y este resultado les valió para subir hasta la segunda posición de la tabla con 14 puntos, solo por debajo del Atlético de San Luis, que tiene 16.

Amistoso América vs. Tigres: Detalles del partido

Si no quieres quedarte sin ver a los equipos de la Liga MX en acción, te compartimos los detalles del encuentro, que al igual que otros amistosos como el Chivas vs. León, se jugarán en suelo estadounidense.

La buena noticia para todos los aficionados es que, además de estar disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming, también se podrá visualizar en televisión nacional.

¿Cuándo? Domingo 10 de septiembre de 2023.

de 2023. ¿Dónde? Q2 Stadium de Austin, Texas.

Horario: 16:06 horas , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. ¿Dónde verlo? Podrás seguir el encuentro a través de Canal 5 en televisión nacional, TUDN por TV de cable, o bien a través de las plataformas de streaming ViX y ViX+.