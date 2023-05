Horarios del Repechaje 2023 de la Liga MX: ¿A qué hora juega tu equipo en el Clausura 2023?

Los Rayados de Monterrey terminaron como líderes del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, y junto a América, Chivas y Toluca avanzaron directo a los cuartos de finales de la liguilla, donde esperan rival de los vencedores del repechaje.

Al concluir este domingo la jornada 17 quedaron definidos los cuatro equipos clasificados de manera directa a los cuartos de finales; Monterrey, con 40 puntos, América (34), Chivas (34) y Toluca (32).

También se decidieron las series de repechaje: Pachuca vs. Santos, León vs. San Luis, Tigres vs. Puebla y Cruz Azul vs. Atlas.

El Querétaro terminó en el décimo lugar, pero por ser último en la tabla porcentual (que resume el rendimiento en los tres últimos años), no entró a la ‘repesca’; en su lugar lo hizo Santos Laguna, décimotercero.

Así quedó la tabla del Clausura 2023:

Monterrey - 40 pts. América - 34 pts. Chivas - 34 pts. Toluca - 32 pts. Pachuca - 31 León - 30 pts. Tigres - 25 pts. Cruz Azul - 24 pts. Atlas - 21 pts. Querétaro - 20 pts. Puebla- 20 pts. San Luis - 19 pts. Santos- 19 pts. Pumas -18 pts. Tijuana - 16 pts. Juárez - 15 pts. Necaxa - 14 pts. Mazatlán - 7 pts.

¿Cuándo y a qué hora son los juegos repechaje del Clausura 2023?

Los partidos de repechaje se disputarán el sábado 6 y el domingo 7 de mayo. La eliminatoria es de un juego (no hay ida y vuelta), por lo que en caso de empate, habrá inmediatamente tanda de penales (no hay tiempo extra).

Pachuca vs. Santos

Fecha: Sábado 6 de mayo

Horario: 19:10 h

Sede: Estadio Hidalgo

León vs. San Luis

Fecha: Domingo 7 de mayo

Horario: 19:06 h

Sede: Estadio Nou Camp

Tigres vs. Puebla

Fecha: Domingo 7 de mayo

Horario: 21:10 h

Sede: Estadio Universitario

Cruz Azul vs. Atlas

Fecha: Sábado 6 de mayo

Horario: 17:00 h

Sede: Estadio Azteca