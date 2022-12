Pelé: ¿Por qué el exfutbolista brasileño nunca jugó en Europa como Messi y Maradona?

Mientras el mundo del futbol aún debate si Lionel Messi ya puede ser considerado el mejor futbolista de la historia, el astro brasileño Pelé sigue internado en un hospital y luchando contra un cáncer de colón.

La salud de Edson Arantes do Nascimento está deteriorándose. El exfutbolista presenta una progresión de la enfermedad oncólogica y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas.

El tres veces campeón de la Copa Mundial de futbol con la Selección Brasileña recién felicitó a Argentina por haber ganado Qatar 2022 y a Messi, con quien ha sido comparado en logros.

“Felicitaciones Argentina, seguro que Diego está sonriendo ahora. Leo Messi ganando su primera Copa Mundial como era merecido por su trayectoria”, escribió Pelé en Instagram desde su cama en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo.

¿Por qué Pelé nunca jugó en Europa?

Edson Arantes do Nascimento es considerado por muchos aficionados y expertos como el mejor futbolista de la historia no solo por ser el único hasta ahora que ha ganado tres Copas del Mundo, sino también por su gran talento, por sus movimientos con el balón y por lo fácil que hacía parecer el futbol y anotar gol.

Sin embargo, algo que siempre le han reprochado algunos es que casi toda su carrera la hizo en el Santos y no ganó una Copa de Europa o una liga europea porque jamás jugó en ese continente a pesar de tener las cualidades y ofertas para hacerlo.

Pelé no jugó en Europa porque no quiso, no porque no pudiera. ‘O Rei’ se dio el lujo de rechazar al Real Madrid. El entonces presidente del club, Santiago Bernabéu, lo visitó tres veces, pero la respuesta fue la misma: “Muchas gracias, es un honor para mí, pero quiero continuar en Brasil”.

El goleador admitió años después para el libro Pelé, porque el futbol importa, de Brian Winter, que no quiso salir de su zona de comfort.

“Nunca me planteé seriamente salir de Brasil. Me encantaba el arroz con frijoles que preparaba mi mamá. Me sentía cómodo y muy feliz en Brasil. Mis padres vivían al lado de mi casa, la temperatura era siempre de 25 grados y tenía la playa. ¿Qué más podía pedir?”.

Pelé jugó futbol profesional durante 21 años, de los cuales solamente los últimos dos (1975-77) fueron con el New York Cosmos de Estados Unidos porque no estaba en una buena situación financiera y aceptó la oferta del club.

Pele y las comparaciones con Maradona

Al astro brasileño nunca le han importado mucho las comparaciones con el argentino Diego Armando Maradona e incluso bromeaba de eso con él.

“Él [Maradona] me decía: ‘Cuidado porque dicen que yo soy mejor que tú'. Y yo le decía: ‘Puedes ser mejor, pero yo marco gol con la derecha, con la zurda, de cabeza y tú no’ y reíamos”, contó en una entrevista para la televisora italiana Rae.