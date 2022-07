Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano irá al Mundial, pero no por medallas

La Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano ya no podrá competir por medallas en el Mundial. (Facebook: Federación Mexicana de Fútbol Americano A. C.)

Tras bloquear carriles del Circuito Interior Río Churubusco, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la noche de este viernes, para exigir que las apoyaran en su viaje a Finlandia para el Mundial de Futbol Americano Femenil 2022, se informó que algunas integrantes de la Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano ya se encuentra camino a Helsinki, aunque no podrán competir por medallas.

El plan para que México participara en el Mundial indicaba que la selección debía partir a Helsinki desde el pasado 27 de julio con la idea de debutar en la justa este sábado 30, donde enfrentarían a sus iguales de Gran Bretaña.

Sin embargo, nunca se les proporcionó un itinerario de viaje; incluso la propia federación de la especialidad, encabezada por César Barrera, no compró a tiempo los pases.

La Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano jugará sin opción a medallas

Debido a que el equipo mexicano femenil no estuvo en el país europeo cuando tenían que iniciar su primera competencia, como sanción, únicamente podrán sumar puntos en el ranking, sin opción a preseas, y solo disputarían dos partidos -en caso de que todo el equipo, conformado por alrededor de 60 personas- pudiera llegar a Helsinki, de acuerdo con ESPN.

“Ya no participamos por ninguna medalla y solamente iríamos a disputar el segundo juego y es por el ranking, que es el lunes. No se si atrasaron o no los juegos. Ya no sé si atrasaron perdidos. No hay forma que lleguemos, porque deberíamos estar volando y ver cómo recorrer”, dijo Paulina Díaz, capitana del equipo mexicano, según lo publicado por el medio ya citado.

¿Quiénes son los responsables?

De igual forma, la jugadora de futbol americano sentenció que la federación es la única culpable de que ellas no tuvieran la oportunidad de competir por una medalla ya que, como institución encargada, debían proporcionarles los pases de avión correspondientes, a sabiendas de que Lufthansa, aerolínea en la que originalmente iban a viajar, entró en huelga.

También apuntó que situaciones como esta no podían volver a repetirse, y que sin importar el inconveniente, ellas quieren tener la oportunidad de jugar el mundial.

Hasta el momento, únicamente seis jugadoras de futbol americano se encuentran en Europa; las demás permanecen concentradas en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).