Chávez Jr. sobre su pelea frente a David Zegarra: ‘Creo que me quedan buenos años’

Las polémicas actuaciones de Julio César Chávez Jr. (52-6-1 KO) dentro del cuadrilátero han dejado mucho por desear del ‘Hijo de la leyenda’, ya que su poca continuidad y escases de compromiso dentro del deporte de los puños han hecho que los amantes del mismo se alejen de él.

No solo los seguidores del pugilista han dejado de apoyarlo, sino su familia, amigos y hasta empresarios, pues pocos son los que apuestan por el profesional, mismo que se subirá al cuadrilátero este sábado 18 de diciembre ante David Zegarra (34-6-0).

Seis meses de inactividad y poca capacidad de boxeo es lo que el Junior dejó en sus últimas veladas, pues frente a Anderson Silva puso en duda su prioridad de convertirse en uno de los mejores púgiles del planeta.

Tras mantenerse fuera del ring por algunos meses, @jcchavezjr1 confirmó su próximo combate, el cual será en diciembre de 2021. A pesar de esto, el boxeador mexicano no especificó fecha ni rival 🥊#Deportes @Jcchavez115 pic.twitter.com/TeckpCZWJ4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2021

“Estoy bien contento de que la vida me dé la oportunidad de volver a subirme al ring, porque la última pelea comenté que me sentí la muerte, peleé con bronquitis y fue algo horrible que yo sentí, estoy bien después de varios meses y quiero seguir constante en mi carrera hasta donde pueda estar enfocado en el box y no en otras cosas, creo que me quedan buenos años solamente que me tengo que cuidar ahora sí como lo que soy pues un deportista y que le quedan los mejores años”, destacó Chávez Jr.

El Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán será la sede del regreso de Chávez Carrasco, quien prometió sentirse mejor para volver a lo que más le apasiona en duelo que está pactado a 10 rounds, en la categoría del peso semipesado, por lo que no existe un fajín de por medio.

La pelea comenzará a partir de las 23:00 horas (tiempo local de la Ciudad de México) y se podrá observar por medio de las pantallas de TV Azteca, aztecadeportes.com y la aplicación de la misma televisora del Ajusco.

Últimas peleas de Julio César Chávez Jr.

- Anderson Silva

- Jeyson Minda

- Mario Abel Cazares

- Daniel Jacobs

- Evert Bravo

- Sául Álvarez

- Dominik Britsch

- Marco Reyes

- Andrzej Fonfara

- Brian Vera