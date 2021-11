‘Quiero llegar a ser campeón del mundo, es mi sueño y quiero hacerlo’: Checo Pérez

La escudería Red Bull junto con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se encuentran en la Ciudad de México puliendo detalles y haciendo declaraciones previo a lo que será el arranque del Gran Premio de México de la Fórmula 1, el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El corredor tapatío tuvo la oportunidad de conseguir en este campeonato cuatro podios: Azerbaiyán (1ro) Francia (3ro) Turquía (3ro) y Estados Unidos (3ro), por lo que obtener uno más en su propio país no le desagradaría para nada.

“Sería increíble, es lo mínimo que merece mi país. Siempre he tenido un apoyo impresionante sin importar el lugar en que quedo y lo tengo que agradecer, por eso espero ganar el domingo”, fueron las primeras impresiones de Checo, aunque recalcó que la altitud de la capital (2, 240 metro del altura) le podrían complicar la batalla.

“Será complicado. Vamos con la carga aerodinámica más fuerte, como lo hicimos en Mónaco, porque la pista es muy exigente por la altura, sobre todo para los frenos y el enfriamiento del motor que es clave, será un circuito muy duro”.

Aunado al tema, Sergio Pérez no dejó de lado el apoyo y cariño que su coequiper, Max Verstappen, le brindó desde su llegada a la escudería, por lo que recalcó las facilidades que tiene el neerlandés con el monoplaza que ambos manejan.

“La experiencia que he acumulado la he refrescado aquí. A Max le he aprendido cómo lleva al auto al límite desde el inicio hasta el final, creo que es el único piloto que hoy tiene esa capacidad”, declaró el ex elemento de McLaren.

Al final, reconocío las ganas de algún día ser el mandamás del deporte motor por lo que buscará cerrar esta contienda lo mejor posible, ya que “quiero llegar a ser campeón del mundo, es mi sueño y quiero hacerlo”.

Despiden con Mariachi a ‘Checo’

Luego del evento de Red Bull Show Run CDMX que tuvo lugar el Paseo de la Reforma, donde Checo Pérez junto con otros pilotos amateurs, el público y el maricahi le dieron una calurosa despedida con mensaje de “Sí se puede” al mexicano, quien buscará su quinto podio el fin de semana.

