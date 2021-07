Empieza la semana con buenos ritmos para recordar a Zamacona, además de la predicción de quién ganará la Eurocopa, y otros temas para que despejes tu mente de la información abrumadora sobre coronavirus.

¿Quién ganará la Eurocopa? Esto predice Goldman Sachs

¿Podría el futbol finalmente volver a casa? Goldman Sachs Group cree que sí. El banco estadounidense predice que Inglaterra ganará su primer gran torneo en 55 años, luego de que su selección original, Bélgica, fuera eliminada de la Eurocopa el pasado viernes .

Los analistas han variado los datos y el resultado es que los ingleses derrotarán a España en el estadio de Wembley tras un empate a 1 en el tiempo reglamentario.

“Es (probablemente) volver a casa”, escribió Christian Schnittker de Goldman en una nota, refiriéndose a la línea de la canción de 1996 ‘Three Lions’ que es cantada, a menudo irónicamente, por los fanáticos de Inglaterra.

Goldman utilizó datos de unos 6 mil partidos jugados desde 1980 para diseñar su modelo de probabilidad, que tiene en cuenta factores como la fuerza actual del equipo, junto con las actuaciones recientes, los efectos de la ventaja de jugar en casa y si un país es un “equipo de torneo” que supera durante las competiciones.

“Los pronósticos siguen siendo muy inciertos, incluso con las técnicas estadísticas más sofisticadas”, escribió Goldman en su informe original publicado en mayo. “Esta es, por supuesto, precisamente la razón por la que el futbol es tan emocionante de ver”.

5 temas para recordar a Zamacona, vocalista de los Yonic’s

La música mexicana está de luto con la partida del cantautor y líder de la legendaria agrupación Los Yonic’s, José Manuel Zamacona.

Con temas como ‘Palabras tristes’, ‘Así te quiero yo’, ‘Soy yo’, ‘Rosas blancas’, ‘Pero te vas a arrepentir’, ‘Un dolor’, ‘Pétalo y espinas’, ‘Títere’, ‘Le falta un clavo a mi cruz’ y ‘Nadie sabe lo que tiene’, José Manuel Zamacona deja un legado indiscutible en la música romántica mexicana.

-Aquí te dejamos cinco temas que de seguro están en la mente de muchos mexicanos o las has escuchado en sus diversas versiones interpretadas por otros músicos de renombre.

-Soy yo / Sé que es muy tarde para hablarte / Pero estoy tan solo, y el escucharte me hace tanto bien. En 1976 salió a la luz el álbum Soy yo, del cual se desprende el tema homónimo.

-Otro tema súper conocido es el tema ‘Rosas blancas’, que se desprende del álbum En su punto del año 1982. Otros temas del disco son ‘Ámame y después tú sabrás’, ‘Nuestra entrega’, ‘Te quiero cada día más’.

-Yo no sé quién pierde más / Aquí en esta despedida / Mi camino es de subida / Pero el tuyo es hacia atrás. Otra de las canciones imperdibles y más conocidas de Los Yonic’s es ‘Pero te vas a arrepentir’, que grabó junto con Marco Antonio Solís en 1992. Pero que resurgió en 2008 cuando al ritmo del pasito duranguense la interpretó José Manuel Zamacona y K-Paz de la Sierra.

-En tus manos de un títere, títere un títere / Manejado a tu antojo por tu capricho. El tema ‘Títere’ se desprende del disco Pero no me dejes de 1984. ‘He nacido para ti’, ‘Herido de muerte’ y ‘Pero no me dejes’, otros temas del disco.

-¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás. Quizá sea la canción más conocida de los Los Yonic’s titulada ‘Palabras tristes’ y se desprende del álbum de Los Yonic’s titulado Sólo baladas de 1980.

Andy Jassy. (Bloomberg)

Andy Jassy, el nuevo director de Amazon

Este lunes Andy Jassy se convirtió oficialmente en el nuevo director de Amazon tras el retiro de su fundador, Jeff Bezos.

En el 27 aniversario de la compañía, Bezos anunció que se retiraría para centrar sus esfuerzos en otra etapa de su vida, principalmente en el primer viaje espacial tripulado por su compañía, Blue Origin, el cual tiene planeado emprender el 20 julio.

Jeff dejó Amazon en manos de Andy Jassy de 53 años, quien tomará las riendas de la empresa de 1.7 billones de dólares. Tan solo en febrero la compañía rompió récord superando los 100 mil millones de pesos en ventas trimestrales por primera vez, según informó CNBC.

Jassy creció en Scarsdale, un enclave lujoso a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Asistió a la Universidad de Harvard para su licenciatura, en donde luego también obtuvo su título de maestría en Administración de Empresas.

Jassy se incorporó a Amazon en 1997, lugar en el que rápidamente destacó.

“Rick Dalzell, el director de información de la compañía en ese momento, le dijo a Leena Rao de Fortune que Jassy tenía una racha competitiva y una memoria fotográfica que lo diferenciaba, a pesar de su falta de habilidad en ingeniería”, señala The Business Insider.

Getafe anuncia fichaje de José Juan Macías

El Getafe anunció este lunes de manera oficial la incorporación del delantero mexicano José Juan Macías.

Quien vistiera la playera de las Chivas Rayadas del Guadalajara llegará a préstamo para la temporada 2021-2022 de la Liga. El club señaló que el acuerdo incluye una opción a compra.

La presentación de Macías se realizará el próximo miércoles en la Sala de Prensa del Coliseum, la casa del Getafe en Madrid.

Además del Guadalajara, Macías también jugó con el León. El delantero marcó 42 goles durante su paso por la Liga MX.