Megalitos de Stonehenge: El misterio de por qué permanecen en pie

Los megalitos de Stonehenge se han convertido en un hermoso misterio, ¿de qué se construyeron para que estén de pie y no se hayan dañado con el paso del tiempo?

La construcción está ubicada en Wiltshire, Inglaterra y data del 2500 a. C. En días recientes una investigación reveló la constitución de uno de los megalitos, y con ello se despejan ciertas dudas sobre el monumento.

El estudio Petrological and geochemical characterisation of the sarsen stones at Stonehenge logró analizar el interior de uno de los 52 monolitos de Wiltshire. Obtuvieron información sobre su geología y química.

‘’El artículo ha presentado una caracterización en profundidad de la sedimentología, mineralogía y geoquímica del megalito o piedra 58 en Stonehenge, lo que arroja los primeros conocimientos detallados sobre la piedra primaria. Ninguna investigación previa ha analizado una sola roca de los megalitos con tal variedad de técnicas complementarias’', se argumenta en el estudio.

En 2015 Robin Phillips se puso en contacto con el Historic Englad para informar que poseía el núcleo de la piedra 58, uno de los megalitos verticales más grandes, que está colocado al centro en la construcción. Este fragmento había sido extraído por su padre en 1958, durante un trabajo de conservación.

Entonces, el núcleo de la piedra 58 fue el objeto de estudio para el análisis. Los científicos aplicaron técnicas petrográficas, mineralógicas y geoquímicas de última generación.

La piedra 58 parece estar integrada por arenita de cuarzo. Además, los análisis petrográficos de las submuestras del núcleo arrojan que es una piedra de agua subterránea, altamente endurecida, con soporte de grano, sin estructura y con textura madura.

Los resultados microscópicos ópticos indican que, además del cuarzo detrítico, hay fragmentos de roca ricos en sílice, trazas de óxidos, clorito, calcita, turmalina, pirita, cromita y barita.

Los científicos apuntan a que hay una posible explicación sobre por qué los megalitos han permanecido de pie por tanto tiempo. ‘’La piedra 58 está casi exclusivamente cimentada por sobrecrecimientos de cuarzo sintáctico ópticamente continuo’', se comenta en la investigación.